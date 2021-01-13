Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210113/kidman-1592776810.html
Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"
Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"
Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:41
2021-01-13T06:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
николь кидман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5a7a5e32a6c59d7a52782cde123b4898.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности, сообщает Daily Mail. В картине она сыграла одну из главных ролей — успешного психотерапевта и жену врача-онколога — Грейс Фрейзер. Согласно сюжету она узнает, что супруг не только изменял ей, но и убил свою любовницу. Кидман призналась, что роль далась ей очень тяжело. По ее словам, обычно актеры умеют отделять игру в фильме от реальности, но у нее не всегда это получается. "Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности", — поделилась Николь.Она также рассказала, что после съемок у нее часто бывают проблемы со сном и она плохо себя чувствует.В основе сериала роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи".
https://ria.ru/20201127/prom-1586513940.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1010:757_1920x0_80_0_0_655c7bff1fa374366cc1d9abed241894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, николь кидман

Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"

06:41 13.01.2021
 
© Blossom Films (2020)Кадр из сериала "Отыграть назад"
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Blossom Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности, сообщает Daily Mail.
В картине она сыграла одну из главных ролей — успешного психотерапевта и жену врача-онколога — Грейс Фрейзер. Согласно сюжету она узнает, что супруг не только изменял ей, но и убил свою любовницу. Кидман призналась, что роль далась ей очень тяжело. По ее словам, обычно актеры умеют отделять игру в фильме от реальности, но у нее не всегда это получается.
"Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности", — поделилась Николь.
Она также рассказала, что после съемок у нее часто бывают проблемы со сном и она плохо себя чувствует.
В основе сериала роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи".
Кадр из трейлера фильма Выпускной - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 03:11Культура
В "Выпускном" Николь Кидман и Мерил Стрип устраивают настоящее шоу
 
КультураКино и сериалыНовости культурыНиколь Кидман
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния