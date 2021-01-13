https://ria.ru/20210113/kidman-1592776810.html
Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"
Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"
Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:41
2021-01-13T06:41
2021-01-13T06:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
николь кидман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5a7a5e32a6c59d7a52782cde123b4898.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности, сообщает Daily Mail. В картине она сыграла одну из главных ролей — успешного психотерапевта и жену врача-онколога — Грейс Фрейзер. Согласно сюжету она узнает, что супруг не только изменял ей, но и убил свою любовницу. Кидман призналась, что роль далась ей очень тяжело. По ее словам, обычно актеры умеют отделять игру в фильме от реальности, но у нее не всегда это получается. "Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности", — поделилась Николь.Она также рассказала, что после съемок у нее часто бывают проблемы со сном и она плохо себя чувствует.В основе сериала роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи".
https://ria.ru/20201127/prom-1586513940.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1010:757_1920x0_80_0_0_655c7bff1fa374366cc1d9abed241894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, николь кидман
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности, сообщает
Daily Mail.
В картине она сыграла одну из главных ролей — успешного психотерапевта и жену врача-онколога — Грейс Фрейзер. Согласно сюжету она узнает, что супруг не только изменял ей, но и убил свою любовницу. Кидман призналась, что роль далась ей очень тяжело. По ее словам, обычно актеры умеют отделять игру в фильме от реальности, но у нее не всегда это получается.
"Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности", — поделилась Николь.
Она также рассказала, что после съемок у нее часто бывают проблемы со сном и она плохо себя чувствует.
В основе сериала роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи".