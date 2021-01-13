https://ria.ru/20210113/kidman-1592776810.html

Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"

Николь Кидман не может восстановиться после сериала "Отыграть назад"

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:41

2021-01-13T06:41

2021-01-13T06:41

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Австралийская актриса Николь Кидман рассказала, что ее "тревожит" влияние съемок в "Отыграть назад" на ее состояние здоровья в целом, и на иммунную систему в частности, сообщает Daily Mail. В картине она сыграла одну из главных ролей — успешного психотерапевта и жену врача-онколога — Грейс Фрейзер. Согласно сюжету она узнает, что супруг не только изменял ей, но и убил свою любовницу. Кидман призналась, что роль далась ей очень тяжело. По ее словам, обычно актеры умеют отделять игру в фильме от реальности, но у нее не всегда это получается. "Мне было очень неуютно, я ощущала угрозу для своей личности", — поделилась Николь.Она также рассказала, что после съемок у нее часто бывают проблемы со сном и она плохо себя чувствует.В основе сериала роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи".

https://ria.ru/20201127/prom-1586513940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, николь кидман