https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592799700.html
Высшие руководители Пентагона спустя неделю осудили штурм Капитолия
Высшие руководители Пентагона спустя неделю осудили штурм Капитолия
Объединенный комитет начальников штабов выпустил заявление, осуждающее штурм Капитолия и подтверждающее, что руководство армией перейдет к избранному президенту РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:56
2021-01-13T00:56
2021-01-13T00:56
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
министерство обороны сша
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов выпустил заявление, осуждающее штурм Капитолия и подтверждающее, что руководство армией перейдет к избранному президенту США Джо Байдену.Объединенный комитет начальников штабов состоит из высших руководителей Пентагона. В заявлении случившееся 6 января охарактеризовано как "прямое нападение на конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс", военные подчеркивают свою приверженность защите США и конституции от всех врагов - иностранных и внутренних.Авторы заявления, как отмечает газета, подчеркивают, что Байден 20 января станет следующим верховным главнокомандующим.
https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html
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