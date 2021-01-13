https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592799700.html

Высшие руководители Пентагона спустя неделю осудили штурм Капитолия

Высшие руководители Пентагона спустя неделю осудили штурм Капитолия

Объединенный комитет начальников штабов выпустил заявление, осуждающее штурм Капитолия и подтверждающее, что руководство армией перейдет к избранному президенту РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:56

2021-01-13T00:56

2021-01-13T00:56

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

министерство обороны сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов выпустил заявление, осуждающее штурм Капитолия и подтверждающее, что руководство армией перейдет к избранному президенту США Джо Байдену.Объединенный комитет начальников штабов состоит из высших руководителей Пентагона. В заявлении случившееся 6 января охарактеризовано как "прямое нападение на конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс", военные подчеркивают свою приверженность защите США и конституции от всех врагов - иностранных и внутренних.Авторы заявления, как отмечает газета, подчеркивают, что Байден 20 января станет следующим верховным главнокомандующим.

https://ria.ru/20210113/kapitoliy-1592797177.html

сша

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2021

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капитолий, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире