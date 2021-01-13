В Вашингтоне ограничат работу транспорта во время инаугурации
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предупредила о возможных ограничениях в работе транспортной системы вокруг столицы США для обеспечения безопасности в преддверии и во время инаугурации президента.
"Жители города могут столкнуться с ограничением работы транспортных систем, в том числе работы метро, закрытием дорог, помимо тех, что находятся в центре города. Секретная служба может рекомендовать дополнительные ограничения в отношении дорог вокруг города", - сказала мэр Вашингтона на пресс-конференции в среду, отметив, что конкретные меры пока не приняты и о них будет сообщено дополнительно. Как сообщила мэр, закрытие транспортной системы не является беспрецедентным, аналогичные меры были приняты во время первой инаугурации Обамы.
Ранее губернатор граничащего со столицей штата Мэриленд Лари Хоган не исключил закрытия линии метро, связывающей его штат со столицей для обеспечения безопасности. СМИ также сообщали о вероятности закрытия железнодорожного сообщения со столицей.
Баузер также сообщила, что городские власти взаимодействуют с гостиницами, которые озабочены безопасностью своих сотрудников. "Мы еще не приняли решения (о закрытии гостиниц), но мы помогаем им рекомендациями", - сказала мэр, напомнив, что ряд отелей в городе закрылись еще до событий 6 января.
Ранее в среду международный онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb заявил об отмене брони жилья в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Решение компании стало ответом на совместное заявление мэра Вашингтона и губернаторов соседних штатов Мэриленд и Виргиния с призывом к американцам не посещать столицу в день инаугурации Байдена, а вместо этого посмотреть церемонию в онлайн-режиме.