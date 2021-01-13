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https://ria.ru/20210113/impichment-1592807848.html
Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:56
2021-01-13T06:56
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.Он стал уже четвертым республиканцем в палате представителей, кто поддержал импичмент. При этом поддержка республиканцев в палате имеет лишь символическое значение. Импичмент выносится простым большинством голосов, которое уже есть в распоряжении демократов.Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592805431.html
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дональд трамп, сша, в мире

Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу

06:56 13.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.
"Конгресс должен привлечь президента Трампа к ответственности и послать ясный сигнал, что наша страна не может терпеть и не потерпит никаких попыток со стороны любого президента по воспрепятствованию мирной передаче власти от одного президента другому. Таким образом, я проголосую за импичмент", - говорится в заявлении Аптона.
Он стал уже четвертым республиканцем в палате представителей, кто поддержал импичмент. При этом поддержка республиканцев в палате имеет лишь символическое значение. Импичмент выносится простым большинством голосов, которое уже есть в распоряжении демократов.
Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампСШАВ мире
 
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