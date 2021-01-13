https://ria.ru/20210113/impichment-1592807848.html

Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу

Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу

Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:56

2021-01-13T06:56

2021-01-13T06:56

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.Он стал уже четвертым республиканцем в палате представителей, кто поддержал импичмент. При этом поддержка республиканцев в палате имеет лишь символическое значение. Импичмент выносится простым большинством голосов, которое уже есть в распоряжении демократов.Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592805431.html

сша

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2021

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дональд трамп, сша, в мире