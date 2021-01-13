Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от Мичигана Фред Аптон заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу в сенате.
"Конгресс должен привлечь президента Трампа к ответственности и послать ясный сигнал, что наша страна не может терпеть и не потерпит никаких попыток со стороны любого президента по воспрепятствованию мирной передаче власти от одного президента другому. Таким образом, я проголосую за импичмент", - говорится в заявлении Аптона.
Он стал уже четвертым республиканцем в палате представителей, кто поддержал импичмент. При этом поддержка республиканцев в палате имеет лишь символическое значение. Импичмент выносится простым большинством голосов, которое уже есть в распоряжении демократов.
Демократы намерены объявить президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для отрешения Трампа от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у сената может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.