https://ria.ru/20210113/gornitsa-1592715537.html

Инициатива не наказуема: зачем сельские жители осваивают ткацкий станок

Инициатива не наказуема: зачем сельские жители осваивают ткацкий станок

В селе Арамашево Свердловской области появилась уникальная студия ткацкого ремесла "Горница". Она была создана необычным способом – инициатива местных жителей... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

хорошие новости

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свердловская область

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В селе Арамашево Свердловской области появилась уникальная студия ткацкого ремесла "Горница". Она была создана необычным способом – инициатива местных жителей выиграла на конкурсе и получила финансирование. Основательница мастерской Вера Щепелина рассказала РИА Новости, что побудило ее объединить любителей такого необычного ремесла в селе на 713 жителей.Вера Щепелина вела кружки рукоделия в Арамашевском районном доме культуры. Как-то раз дети спросили, сколько видов ручного труда знает мастерица. Удалось насчитать 47 вариантов. Ученики особенно заинтересовались одним из древнейших ремесел ­– ткачеством.В мастерской ткачества вовсю кипит работа. Занятия в мастерской проводятся бесплатно. Вера Щепелина обучает детей делать салфетки, шарфы, палантины, половики, дорожки и скатерти. Заинтересованных в освоении ремесла становится все больше, потому организатор студии разрабатывает разнообразные мастер-классы. Часть из них будет предназначена для туристов, другие – для тех, кто хочет всерьез освоить техники и научиться работать на станках."В студии сегодня занимаются и девочки, и мальчики, приходят и взрослые. В нашем селе оказалось довольно много людей, которые помнят, как ткали их бабушки. В то время бабушки не допускали детей до станков, а сегодня у этих людей появился шанс попробовать изготовить на настоящем ткацком станке салфетку, полотенце, шарф или половик", – рассказала Вера Щепелина в интервью для информационного портала Свердловской области.Сейчас в студии четыре ткацких станка, но Вера Щепелина не желает на этом останавливаться – хочет купить еще шесть станков, чтобы можно было заниматься с группой из десяти человек, каждый из которых мог бы забрать домой получившееся изделие.Стоит отметить, что студия была создана благодаря программе инициативного бюджетирования.В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что с помощью этой программы инициаторами проекта выступают жители городов и поселков. Они подают заявки на участие в конкурсе, затем специальная комиссия выбирает наиболее интересные проекты, на реализацию которых выделяется часть средств из областного бюджета. Остальную часть средств вносят инициаторы проекта – сами жители.По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2019 году были реализованы 23 проекта инициативных жителей с бюджетом от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

https://ria.ru/20201231/varyagi-1591597389.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, свердловская область