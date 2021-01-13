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Инициатива не наказуема: зачем сельские жители осваивают ткацкий станок
Инициатива не наказуема: зачем сельские жители осваивают ткацкий станок
В селе Арамашево Свердловской области появилась уникальная студия ткацкого ремесла "Горница". Она была создана необычным способом – инициатива местных жителей... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:00
2021-01-13T08:00
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свердловская область
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В селе Арамашево Свердловской области появилась уникальная студия ткацкого ремесла "Горница". Она была создана необычным способом – инициатива местных жителей выиграла на конкурсе и получила финансирование. Основательница мастерской Вера Щепелина рассказала РИА Новости, что побудило ее объединить любителей такого необычного ремесла в селе на 713 жителей.Вера Щепелина вела кружки рукоделия в Арамашевском районном доме культуры. Как-то раз дети спросили, сколько видов ручного труда знает мастерица. Удалось насчитать 47 вариантов. Ученики особенно заинтересовались одним из древнейших ремесел ­– ткачеством.В мастерской ткачества вовсю кипит работа. Занятия в мастерской проводятся бесплатно. Вера Щепелина обучает детей делать салфетки, шарфы, палантины, половики, дорожки и скатерти. Заинтересованных в освоении ремесла становится все больше, потому организатор студии разрабатывает разнообразные мастер-классы. Часть из них будет предназначена для туристов, другие – для тех, кто хочет всерьез освоить техники и научиться работать на станках."В студии сегодня занимаются и девочки, и мальчики, приходят и взрослые. В нашем селе оказалось довольно много людей, которые помнят, как ткали их бабушки. В то время бабушки не допускали детей до станков, а сегодня у этих людей появился шанс попробовать изготовить на настоящем ткацком станке салфетку, полотенце, шарф или половик", – рассказала Вера Щепелина в интервью для информационного портала Свердловской области.Сейчас в студии четыре ткацких станка, но Вера Щепелина не желает на этом останавливаться – хочет купить еще шесть станков, чтобы можно было заниматься с группой из десяти человек, каждый из которых мог бы забрать домой получившееся изделие.Стоит отметить, что студия была создана благодаря программе инициативного бюджетирования.В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что с помощью этой программы инициаторами проекта выступают жители городов и поселков. Они подают заявки на участие в конкурсе, затем специальная комиссия выбирает наиболее интересные проекты, на реализацию которых выделяется часть средств из областного бюджета. Остальную часть средств вносят инициаторы проекта – сами жители.По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2019 году были реализованы 23 проекта инициативных жителей с бюджетом от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
https://ria.ru/20201231/varyagi-1591597389.html
свердловская область
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РИА Новости
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хорошие новости, свердловская область

Инициатива не наказуема: зачем сельские жители осваивают ткацкий станок

08:00 13.01.2021
 
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера ЩепелинаОсновательница студии Вера Щепелина за работой на ткацком станке
Основательница студии Вера Щепелина за работой на ткацком станке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В селе Арамашево Свердловской области появилась уникальная студия ткацкого ремесла "Горница". Она была создана необычным способом – инициатива местных жителей выиграла на конкурсе и получила финансирование. Основательница мастерской Вера Щепелина рассказала РИА Новости, что побудило ее объединить любителей такого необычного ремесла в селе на 713 жителей.
Вера Щепелина вела кружки рукоделия в Арамашевском районном доме культуры. Как-то раз дети спросили, сколько видов ручного труда знает мастерица. Удалось насчитать 47 вариантов. Ученики особенно заинтересовались одним из древнейших ремесел ­– ткачеством.

"Дети спросили, что такое ткацкий станок? Я им объяснила, показала, нарисовала, они захотели попробовать. Ткацкого станка у нас не было, и я предположила, что можно купить его с помощью администрации дома культуры и родителей. Позже, обсуждая тему на одном из творческих мероприятий, об инициативе услышало начальство из районной администрации, и нам было предложено написать проект и защитить его. Идею поддержало и население, и руководство дома культуры, и администрация района", – поделилась Вера Щепелина.

В мастерской ткачества вовсю кипит работа. Занятия в мастерской проводятся бесплатно. Вера Щепелина обучает детей делать салфетки, шарфы, палантины, половики, дорожки и скатерти. Заинтересованных в освоении ремесла становится все больше, потому организатор студии разрабатывает разнообразные мастер-классы. Часть из них будет предназначена для туристов, другие – для тех, кто хочет всерьез освоить техники и научиться работать на станках.
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера ЩепелинаИзделие, изготовленное в студии ткачества "Горница"
Изделие, изготовленное в студии ткачества Горница
1 из 4
Изделие, изготовленное в студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера ЩепелинаИнтерьер студии ткачества "Горница"
Интерьер студии ткачества Горница
2 из 4
Интерьер студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера ЩепелинаТкацкий станок студии ткачества "Горница"
Ткацкий станок студии ткачества Горница
3 из 4
Ткацкий станок студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера ЩепелинаМастер-класс основательницы студии Веры Щепелиной
Мастер-класс основательницы студии Веры Щепелиной
4 из 4
Мастер-класс основательницы студии Веры Щепелиной
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
1 из 4
Изделие, изготовленное в студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
2 из 4
Интерьер студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
3 из 4
Ткацкий станок студии ткачества "Горница"
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
4 из 4
Мастер-класс основательницы студии Веры Щепелиной
© Фото предоставила основательница студии ткачества "Горница" Вера Щепелина
"В студии сегодня занимаются и девочки, и мальчики, приходят и взрослые. В нашем селе оказалось довольно много людей, которые помнят, как ткали их бабушки. В то время бабушки не допускали детей до станков, а сегодня у этих людей появился шанс попробовать изготовить на настоящем ткацком станке салфетку, полотенце, шарф или половик", – рассказала Вера Щепелина в интервью для информационного портала Свердловской области.
Сейчас в студии четыре ткацких станка, но Вера Щепелина не желает на этом останавливаться – хочет купить еще шесть станков, чтобы можно было заниматься с группой из десяти человек, каждый из которых мог бы забрать домой получившееся изделие.
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Стоит отметить, что студия была создана благодаря программе инициативного бюджетирования.
В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что с помощью этой программы инициаторами проекта выступают жители городов и поселков. Они подают заявки на участие в конкурсе, затем специальная комиссия выбирает наиболее интересные проекты, на реализацию которых выделяется часть средств из областного бюджета. Остальную часть средств вносят инициаторы проекта – сами жители.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2019 году были реализованы 23 проекта инициативных жителей с бюджетом от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
 
Хорошие новостиХорошие новостиСвердловская область
 
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