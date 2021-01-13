https://ria.ru/20210113/glaza-1592850068.html

Шанхайские ученые нашли новый способ лечения глаз

Шанхайские ученые нашли новый способ лечения глаз

Группа исследователей из Шанхая обнаружила новый способ лечения кератита (воспаление роговицы глаза), основанный на редактировании генома, сообщает издание... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:53

2021-01-13T12:53

2021-01-13T12:53

наука

китай

шанхай

наука

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Группа исследователей из Шанхая обнаружила новый способ лечения кератита (воспаление роговицы глаза), основанный на редактировании генома, сообщает издание Shanghai Daily.Кератит может появиться после заражения вирусом простого герпеса первого типа. Заражение роговицы может стать причиной возникновения герпетического кератита, который приводит к слепоте в 85% случаев. По словам ведущего автора исследования доктора Хонг Цзясю, именно на этот вид заболевания приходится до половины случаев слепоты в Китае.Согласно научным данным, метод редактирования генома убивает вирус, не оставляя возможностей для рецидива. Кроме того, ученые разработали технологию доставки генной терапии к цели. Сообщается, что после успешных экспериментов на мышах прошла серия испытаний с использованием донорских человеческих роговиц. Отмечается, что эксперименты дали положительные результаты.Вирус простого герпеса (ВПГ) является одним из наиболее распространенных патогенов человека в мире. Около 97% населения планеты являются носителями этого вируса, который может скрываться внутри нервной системы. На сегодняшний день не существует вакцины или лекарства для лечения ВПГ.

https://ria.ru/20201203/tpu-1587305783.html

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, шанхай, наука