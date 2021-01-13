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"ФосАгро" увеличит использование "зеленой" электроэнергии с ГЭС "ТГК-1"
"ФосАгро" увеличит использование "зеленой" электроэнергии с ГЭС "ТГК-1"
ГОК "Апатит" (Кировский филиал АО "Апатит", входит в Группу "ФосАгро") заключил с ПАО "ТГК-1" договор на поставку 100 МВт электроэнергии с гидроэлектростанций,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:22
2021-01-13T14:22
апатит
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ГОК "Апатит" (Кировский филиал АО "Апатит", входит в Группу "ФосАгро") заключил с ПАО "ТГК-1" договор на поставку 100 МВт электроэнергии с гидроэлектростанций, в результате чего более 60% продукции ГОК будет выпускаться с использованием "зеленой" электроэнергии, сообщает "ФосАгро".В декабре 2020 года совет директоров ПАО "ФосАгро" утвердил климатическую стратегию, основным элементом которой станет продолжение работы по снижению выбросов парниковых газов, в том числе, косвенных энергетических выбросов, которые образуются при производстве электроэнергии, потребляемой производственными мощностями компании."Заключение договора на поставку электроэнергии с ГЭС – очередной шаг для достижения нами целей по снижению выбросов парниковых газов второго охвата. Для нас это важно как с точки зрения снижения углеродного следа в своей продукции, так и с точки зрения повышения ее привлекательности на зарубежных рынках, которые традиционно чувствительны к теме экологии", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева. Как отметили в "ФосАгро", компания активно внедряет на своих предприятиях энергоэффективные и "зеленые" технологии. В частности, реализуется проект строительства ряда электростанций, работающих на отходящем паре сернокислотных установок. "Благодаря этому, химические производства компании в Череповце и Балакове обеспечивают себя энергией собственной генерации в диапазоне 60-80%. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка проектируется и планируется к строительству в настоящее время в Волхове в рамках инвестиционного проекта по строительству там нового завода", - говорится в сообщении.В 2020 году деятельность "ФосАгро" в сфере климатической ответственности была высоко оценена крупнейшими мировыми ESG-рейтингами. В частности, в декабре Климатический рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) повышен с "C" до "В-" (по шкале А-F, где А – это "лидер"). Международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов в области ESG существенно повысило оценку ФосАгро – с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск), что вывело ее в топ-3 предприятий мировой агрохимической индустрии.
https://ria.ru/20201229/fosagro-1591393190.html
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апатит, андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

"ФосАгро" увеличит использование "зеленой" электроэнергии с ГЭС "ТГК-1"

14:22 13.01.2021
 
© Фото : PhosAgroЛоготип компании "Фосагро"
Логотип компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : PhosAgro
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ГОК "Апатит" (Кировский филиал АО "Апатит", входит в Группу "ФосАгро") заключил с ПАО "ТГК-1" договор на поставку 100 МВт электроэнергии с гидроэлектростанций, в результате чего более 60% продукции ГОК будет выпускаться с использованием "зеленой" электроэнергии, сообщает "ФосАгро".
В декабре 2020 года совет директоров ПАО "ФосАгро" утвердил климатическую стратегию, основным элементом которой станет продолжение работы по снижению выбросов парниковых газов, в том числе, косвенных энергетических выбросов, которые образуются при производстве электроэнергии, потребляемой производственными мощностями компании.
"Заключение договора на поставку электроэнергии с ГЭС – очередной шаг для достижения нами целей по снижению выбросов парниковых газов второго охвата. Для нас это важно как с точки зрения снижения углеродного следа в своей продукции, так и с точки зрения повышения ее привлекательности на зарубежных рынках, которые традиционно чувствительны к теме экологии", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Как отметили в "ФосАгро", компания активно внедряет на своих предприятиях энергоэффективные и "зеленые" технологии. В частности, реализуется проект строительства ряда электростанций, работающих на отходящем паре сернокислотных установок.
"Благодаря этому, химические производства компании в Череповце и Балакове обеспечивают себя энергией собственной генерации в диапазоне 60-80%. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка проектируется и планируется к строительству в настоящее время в Волхове в рамках инвестиционного проекта по строительству там нового завода", - говорится в сообщении.
В 2020 году деятельность "ФосАгро" в сфере климатической ответственности была высоко оценена крупнейшими мировыми ESG-рейтингами. В частности, в декабре Климатический рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) повышен с "C" до "В-" (по шкале А-F, где А – это "лидер"). Международное агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов в области ESG существенно повысило оценку ФосАгро – с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск), что вывело ее в топ-3 предприятий мировой агрохимической индустрии.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 14:33
ФосАгро и ее менеджмент удостоены наград Institutional Investor
 
АпатитАндрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
 
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