https://ria.ru/20210113/forsazh-1592770379.html

Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"

Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"

Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:44

2021-01-13T01:44

2021-01-13T01:44

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вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. Изначально предполагалось, что лента выйдет в прокат весной 2020 года, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы авторов, и в итоге премьеру перенесли почти на год – на 28 мая 2021 года.По его словам, в фокусе фильма – семья главного героя."Хан – важный персонаж франшизы. Если помните, он в какой-то степени ответственен за те годы, когда отсутствовал Доминик Торетто. Хан – помогал ему с работой в Мексике, только он знает, где Доминик. Он – своеобразное звено между главным героем и его возвращением в финале. В этом персонаже есть что-то волшебное, и вы почувствуете магию, когда будете смотреть картину", – уверен Дизель.Стараясь не рассказать лишнего, он подчеркнул, что основной посыл ленты заключается в том, что от своей семьи ни в коем случае не стоит отказываться.

https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент), мексика