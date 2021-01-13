https://ria.ru/20210113/forsazh-1592770379.html
Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"
Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"
Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T01:44
2021-01-13T01:44
2021-01-13T01:44
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584268357_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_fdc113b90e4102f53ca9d35848d09d05.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. Изначально предполагалось, что лента выйдет в прокат весной 2020 года, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы авторов, и в итоге премьеру перенесли почти на год – на 28 мая 2021 года.По его словам, в фокусе фильма – семья главного героя."Хан – важный персонаж франшизы. Если помните, он в какой-то степени ответственен за те годы, когда отсутствовал Доминик Торетто. Хан – помогал ему с работой в Мексике, только он знает, где Доминик. Он – своеобразное звено между главным героем и его возвращением в финале. В этом персонаже есть что-то волшебное, и вы почувствуете магию, когда будете смотреть картину", – уверен Дизель.Стараясь не рассказать лишнего, он подчеркнул, что основной посыл ленты заключается в том, что от своей семьи ни в коем случае не стоит отказываться.
https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584268357_187:0:1200:760_1920x0_80_0_0_5d04621dc8b538cd424fe2cc04579d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент), мексика
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. Вин Дизель поделился
в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи.
Изначально предполагалось, что лента выйдет в прокат весной 2020 года, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы авторов, и в итоге премьеру перенесли почти на год – на 28 мая 2021 года.
"Когда делаешь хорошее кино, основная задача – создать что-то такое, чем потом будешь гордиться, и при этом в киноиндустрии ты быстро понимаешь, что после релиза ты уже не можешь контролировать то, что происходит с фильмом, даже если нет никакой пандемии. Но если говорить именно о качестве, то чем больше времени есть на постпродакшн, тем лучше результат. Уверен, что когда вы увидите фильм, он вам очень понравится", – рассказал актер.
По его словам, в фокусе фильма – семья главного героя.
"Хан – важный персонаж франшизы. Если помните, он в какой-то степени ответственен за те годы, когда отсутствовал Доминик Торетто. Хан – помогал ему с работой в Мексике, только он знает, где Доминик. Он – своеобразное звено между главным героем и его возвращением в финале. В этом персонаже есть что-то волшебное, и вы почувствуете магию, когда будете смотреть картину", – уверен Дизель.
Стараясь не рассказать лишнего, он подчеркнул, что основной посыл ленты заключается в том, что от своей семьи ни в коем случае не стоит отказываться.