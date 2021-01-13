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https://ria.ru/20210113/forsazh-1592770379.html
Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"
Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"
Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T01:44
2021-01-13T01:44
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи. Изначально предполагалось, что лента выйдет в прокат весной 2020 года, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы авторов, и в итоге премьеру перенесли почти на год – на 28 мая 2021 года.По его словам, в фокусе фильма – семья главного героя."Хан – важный персонаж франшизы. Если помните, он в какой-то степени ответственен за те годы, когда отсутствовал Доминик Торетто. Хан – помогал ему с работой в Мексике, только он знает, где Доминик. Он – своеобразное звено между главным героем и его возвращением в финале. В этом персонаже есть что-то волшебное, и вы почувствуете магию, когда будете смотреть картину", – уверен Дизель.Стараясь не рассказать лишнего, он подчеркнул, что основной посыл ленты заключается в том, что от своей семьи ни в коем случае не стоит отказываться.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент), мексика

Вин Дизель поделился подробностями нового "Форсажа"

01:44 13.01.2021
 
© One Race Films (2020)Кадр из трейлера фильма "Форсаж 9"
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© One Race Films (2020)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Вин Дизель поделился в интервью изданию Entertainment Weekly подробностями девятой части знаменитой киноэпопеи.
Изначально предполагалось, что лента выйдет в прокат весной 2020 года, но пандемия коронавирусной инфекции нарушила планы авторов, и в итоге премьеру перенесли почти на год – на 28 мая 2021 года.
"Когда делаешь хорошее кино, основная задача – создать что-то такое, чем потом будешь гордиться, и при этом в киноиндустрии ты быстро понимаешь, что после релиза ты уже не можешь контролировать то, что происходит с фильмом, даже если нет никакой пандемии. Но если говорить именно о качестве, то чем больше времени есть на постпродакшн, тем лучше результат. Уверен, что когда вы увидите фильм, он вам очень понравится", – рассказал актер.
По его словам, в фокусе фильма – семья главного героя.
"Хан – важный персонаж франшизы. Если помните, он в какой-то степени ответственен за те годы, когда отсутствовал Доминик Торетто. Хан – помогал ему с работой в Мексике, только он знает, где Доминик. Он – своеобразное звено между главным героем и его возвращением в финале. В этом персонаже есть что-то волшебное, и вы почувствуете магию, когда будете смотреть картину", – уверен Дизель.
Стараясь не рассказать лишнего, он подчеркнул, что основной посыл ленты заключается в том, что от своей семьи ни в коем случае не стоит отказываться.
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)Мексика
 
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