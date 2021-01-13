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Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ
Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ
Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:43
2021-01-13T11:43
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном образе. После этого в СМИ появились предположения о том, что она передумала менять пол. На 14-летней Шайло было худи черного цвета, джинсовые укороченные шорты и высокие кеды. Ее образ можно считать вполне обычным, но не в сравнении со старым стилем, когда девочку путали с юношей. Шайло на протяжении многих лет носила мужскую одежду и стриглась "под мальчика". Сейчас же она отпустила длинные локоны, которые собрала в пучок, а в уши вставила изящные золотые сережки. В 2010 году Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь изучает гендер с трех лет. "Она хочет быть мальчиком, — призналась тогда актриса. — Поэтому мы подстригли ей волосы, а еще она любит носить одежду для мальчиков". В декабре прошлого года СМИ писали, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол и попросила, чтобы ее называли Джоном. Тогда же сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поддерживают ее выбор.
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знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), лос-анджелес, анджелина джоли (войт)

Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ

11:43 13.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФотоколл Анджелины Джоли
Фотоколл Анджелины Джоли - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном образе. После этого в СМИ появились предположения о том, что она передумала менять пол.
На 14-летней Шайло было худи черного цвета, джинсовые укороченные шорты и высокие кеды. Ее образ можно считать вполне обычным, но не в сравнении со старым стилем, когда девочку путали с юношей.
Шайло на протяжении многих лет носила мужскую одежду и стриглась "под мальчика". Сейчас же она отпустила длинные локоны, которые собрала в пучок, а в уши вставила изящные золотые сережки.
В 2010 году Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь изучает гендер с трех лет. "Она хочет быть мальчиком, — призналась тогда актриса. — Поэтому мы подстригли ей волосы, а еще она любит носить одежду для мальчиков".
В декабре прошлого года СМИ писали, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол и попросила, чтобы ее называли Джоном. Тогда же сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поддерживают ее выбор.
Американская актриса Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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Стало известно, в какую страну хочет переехать Анджелина Джоли из США
 
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