Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном образе. После этого в СМИ появились предположения о том, что она передумала менять пол.
01-08-2021 🆕 #AngelinaJolie— 𝒮𝒶𝓈𝓈𝓎𝒜𝓃𝑔𝒾𝑒 (@SassyAngie_) January 9, 2021
LITERALLY CRYING 😭💕
credits:FashionLanding (Weibo) pic.twitter.com/z3ODfb43Cf
На 14-летней Шайло было худи черного цвета, джинсовые укороченные шорты и высокие кеды. Ее образ можно считать вполне обычным, но не в сравнении со старым стилем, когда девочку путали с юношей.
Шайло на протяжении многих лет носила мужскую одежду и стриглась "под мальчика". Сейчас же она отпустила длинные локоны, которые собрала в пучок, а в уши вставила изящные золотые сережки.
В 2010 году Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь изучает гендер с трех лет. "Она хочет быть мальчиком, — призналась тогда актриса. — Поэтому мы подстригли ей волосы, а еще она любит носить одежду для мальчиков".
В декабре прошлого года СМИ писали, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол и попросила, чтобы ее называли Джоном. Тогда же сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поддерживают ее выбор.
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