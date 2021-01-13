https://ria.ru/20210113/dzholi-1592828206.html

Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ

Дочь Анджелины Джоли передумала менять пол, пишут СМИ

Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:43

2021-01-13T11:43

2021-01-13T11:43

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Папарацци заметили Шайло, биологическую дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли, вместе с мамой и сестрой Захарой на прогулке в Лос-Анджелесе в необычном образе. После этого в СМИ появились предположения о том, что она передумала менять пол. На 14-летней Шайло было худи черного цвета, джинсовые укороченные шорты и высокие кеды. Ее образ можно считать вполне обычным, но не в сравнении со старым стилем, когда девочку путали с юношей. Шайло на протяжении многих лет носила мужскую одежду и стриглась "под мальчика". Сейчас же она отпустила длинные локоны, которые собрала в пучок, а в уши вставила изящные золотые сережки. В 2010 году Анджелина Джоли рассказала, что ее дочь изучает гендер с трех лет. "Она хочет быть мальчиком, — призналась тогда актриса. — Поэтому мы подстригли ей волосы, а еще она любит носить одежду для мальчиков". В декабре прошлого года СМИ писали, что Шайло начала употреблять гормоны, чтобы сменить пол и попросила, чтобы ее называли Джоном. Тогда же сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поддерживают ее выбор.

https://ria.ru/20200817/1575885189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, брэд питт (уильям бредли), лос-анджелес, анджелина джоли (войт)