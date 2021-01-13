https://ria.ru/20210113/delo-1592844340.html

Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником

Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником

Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:18

2021-01-13T12:18

2021-01-13T12:18

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба областного УМВД.По материалам проверки в отношении 24-летней калининградки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), максимальное наказание по которому — до 2 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/proisshestviya-1592391125.html

калининград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, происшествия