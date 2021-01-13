Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/delo-1592844340.html
Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником
Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником
Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:18
2021-01-13T12:18
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_0:28:3501:1997_1920x0_80_0_0_b10d609ea605792be24a0a2c9cef0dc1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба областного УМВД.По материалам проверки в отношении 24-летней калининградки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), максимальное наказание по которому — до 2 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/proisshestviya-1592391125.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_400:0:3100:2025_1920x0_80_0_0_56a62e7766c52ef08415e106a018dc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининград, происшествия

Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником

12:18 13.01.2021
 
© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / Alexandr Blinov
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба областного УМВД.

"Как установили полицейские, молодая женщина избила веником 64-летнего соседа по дому. Калининградка несколько раз ударила его в лицо, из-за чего мужчина получил травмы и обратился с заявлением в полицию. Причиной стал бытовой конфликт из-за собак, которых жительница Калининграда вместе с супругом завела в вольере на своем участке. Мужчина сделал ей замечание, после чего и получил удар", - говорится в сообщении.

По материалам проверки в отношении 24-летней калининградки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), максимальное наказание по которому — до 2 лет лишения свободы.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 13:54
Убила в ночь на Рождество. Жительница Саратова избила отца пылесосом
 
КалининградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
15:05Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
Лента новостейМолния