https://ria.ru/20210113/delo-1592844340.html
Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником
Полиция завела дело на калининградку, избившую пенсионера веником
Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:18
2021-01-13T12:18
2021-01-13T12:18
калининград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_0:28:3501:1997_1920x0_80_0_0_b10d609ea605792be24a0a2c9cef0dc1.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 янв - РИА Новости. Жительница Калининграда избила веником пожилого соседа после того, как он сделал замечание из-за ее собак, возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба областного УМВД.По материалам проверки в отношении 24-летней калининградки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), максимальное наказание по которому — до 2 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/proisshestviya-1592391125.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_400:0:3100:2025_1920x0_80_0_0_56a62e7766c52ef08415e106a018dc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия