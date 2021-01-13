Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су

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Дожди оживили самый высокий водопад Крыма Учан-Су. Он пересох в декабре 2020 года из-за продолжительной засухи. Ситуация с водой в Крыму остается напряженной. Запас в водохранилищах в 2020-м на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Местные жители уповают на осадки.