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Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су
Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су
Дожди оживили самый высокий водопад Крыма Учан-Су. Он пересох в декабре 2020 года из-за продолжительной засухи. Ситуация с водой в Крыму остается напряженной. Запас в водохранилищах в 2020-м на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Местные жители уповают на осадки.
2021-01-13T21:41
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Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су
Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су
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Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су
Дожди оживили самый высокий водопад Крыма Учан-Су. Он пересох в декабре 2020 года из-за продолжительной засухи. Ситуация с водой в Крыму остается напряженной. Запас в водохранилищах в 2020-м на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Местные жители уповают на осадки.
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Чудо для крымчан: дожди оживили водопад Учан-Су

21:41 13.01.2021
 
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Дожди оживили самый высокий водопад Крыма Учан-Су. Он пересох в декабре 2020 года из-за продолжительной засухи. Ситуация с водой в Крыму остается напряженной. Запас в водохранилищах в 2020-м на 61 млн кубометров меньше, чем год назад. Местные жители уповают на осадки.
 
 
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