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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592885690.html
В Белоруссии арестовали двух участников видеообращения против насилия
В Белоруссии арестовали двух участников видеообращения против насилия
Суд в Белоруссии назначил по 15 суток административного ареста двум участникам видеообращения работников гражданской авиации против насилия, сообщил в среду не... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:02
2021-01-13T16:02
протесты в белоруссии
белавиа
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил по 15 суток административного ареста двум участникам видеообращения работников гражданской авиации против насилия, сообщил в среду не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна"."Суд Октябрьского района Минска 12 января посчитал видеоролик "Обращение работников гражданской авиации против насилия" от 20 ноября "пикетированием с использованием компьютерной сети Интернет". Судья… осудил уволенную сотрудницу авиакомпании "Белавиа" Надежду Букатую за участие в записи этого видеоролика на 15 суток ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.По его информации, на рассмотрение дела Букатая пришла по повестке, но "из суда ее сразу увезли на "сутки", она была задержана.Отмечается, что это уже второй судебный процесс за данную видеозапись. Так, по данным "Весны", в понедельник был осужден Владимир Галаш - первый из участников ролика, он также получил 15 суток ареста.Центр сообщает, что в среду ожидаются суды еще как минимум над четырьмя участниками видеообращения, размещенного на YouTube 4 декабря 2020 года. Всего в нем выступают более десятка человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы" и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Как подчеркивал президент, власти этого допустить не должны.
https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592839582.html
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белавиа, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии арестовали двух участников видеообращения против насилия

16:02 13.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Суд в Белоруссии назначил по 15 суток административного ареста двум участникам видеообращения работников гражданской авиации против насилия, сообщил в среду не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
"Суд Октябрьского района Минска 12 января посчитал видеоролик "Обращение работников гражданской авиации против насилия" от 20 ноября "пикетированием с использованием компьютерной сети Интернет". Судья… осудил уволенную сотрудницу авиакомпании "Белавиа" Надежду Букатую за участие в записи этого видеоролика на 15 суток ареста", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
По его информации, на рассмотрение дела Букатая пришла по повестке, но "из суда ее сразу увезли на "сутки", она была задержана.
Отмечается, что это уже второй судебный процесс за данную видеозапись. Так, по данным "Весны", в понедельник был осужден Владимир Галаш - первый из участников ролика, он также получил 15 суток ареста.
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Центр сообщает, что в среду ожидаются суды еще как минимум над четырьмя участниками видеообращения, размещенного на YouTube 4 декабря 2020 года. Всего в нем выступают более десятка человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В январе Лукашенко призвал успокоиться "небольшую кучку" оппозиционно настроенных граждан, которые в выходные дни проводят шествия в Минске. Как отмечал глава государства, плохо, когда протестующие "ходят по улице", еще хуже, когда они "идут во дворы" и "будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры". Как подчеркивал президент, власти этого допустить не должны.
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