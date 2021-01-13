В Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков
11:48 13.01.2021 (обновлено: 11:55 13.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 янв – РИА Новости. За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, что привело к возбуждению 332 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранители продолжают устанавливать лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.