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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210113/belorussiya-1592839582.html
В Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков
В Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков
За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:48
2021-01-13T11:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, что привело к возбуждению 332 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба МВД республики."За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.В ведомстве подчеркнули, что правоохранители продолжают устанавливать лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html
https://ria.ru/20210111/protesty-1592554698.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали число дел по клевете и разглашению данных силовиков

11:48 13.01.2021 (обновлено: 11:55 13.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, что привело к возбуждению 332 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
"За пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что правоохранители продолжают устанавливать лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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