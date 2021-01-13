https://ria.ru/20210113/akhedzhakova-1592857042.html
В "Современнике" рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ахеджаковой
В "Современнике" рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ахеджаковой
Состояние здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, госпитализированной с коронавирусом, стабильное, она по-прежнему находится в больнице, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:41
2021-01-13T13:41
2021-01-13T13:41
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Состояние здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, госпитализированной с коронавирусом, стабильное, она по-прежнему находится в больнице, заявил РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.Ранее он сообщал, что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом в одну из московских больниц."Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате", - рассказал собеседник агентства.Ахеджакова – актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/freyndlikh-1592739184.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, лия ахеджакова