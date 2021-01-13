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https://ria.ru/20210113/akhedzhakova-1592857042.html
В "Современнике" рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ахеджаковой
В "Современнике" рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ахеджаковой
Состояние здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, госпитализированной с коронавирусом, стабильное, она по-прежнему находится в больнице, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:41
2021-01-13T13:41
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
лия ахеджакова
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Состояние здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, госпитализированной с коронавирусом, стабильное, она по-прежнему находится в больнице, заявил РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.Ранее он сообщал, что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом в одну из московских больниц."Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате", - рассказал собеседник агентства.Ахеджакова – актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, лия ахеджакова

В "Современнике" рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Ахеджаковой

13:41 13.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Состояние здоровья народной артистки России Лии Ахеджаковой, госпитализированной с коронавирусом, стабильное, она по-прежнему находится в больнице, заявил РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.
Ранее он сообщал, что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом в одну из московских больниц.
"Лия Меджидовна по-прежнему в больнице. Состояние ее стабильное, лежит в обычной палате", - рассказал собеседник агентства.
Ахеджакова – актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актриса Алиса Фрейндлих. Архив - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 16:27
Заболевшей COVID Алисой Фрейндлих занялись физиотерапевты
 
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛия Ахеджакова
 
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