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Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"
Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"
Сардане Авксентьевой, объявившей накануне о решении подать в отставку с поста мэра Якутска, присвоили звание "Заслуженный работник народного хозяйства" Якутии,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:35
2021-01-12T15:54
отставка сарданы авксентьевой
айсен николаев
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
якутск
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сардане Авксентьевой, объявившей накануне о решении подать в отставку с поста мэра Якутска, присвоили звание "Заслуженный работник народного хозяйства" Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января.Глава Якутии заявил, что уход Авксентьевой стал непростым событием для него и для всех жителей города, подчеркнув, что много разговаривал с ней о возможном уходе."Было сначала понимание, что, может, все обойдется, но здоровье Сарданы Владимировны постепенно ухудшалось. Об этом она сделала пост в Instagram. Это был очень непростой личный ее выбор, потому что понятно, чтобы руководить городом, надо отдавать ему все силы – и физические, и моральные. Нельзя Якутском управлять вполовину, потому что Якутск – это самый крупный город в мире на вечной мерзлоте, абсолютно экстремальный город. Нет таких крупных городов мире, где температура минус 45-50 бывает. И, конечно, она понимает, что работать вполсилы это неправильно, и она такой выбор сделала, я его принимаю", - объяснил глава республики.Он еще раз опроверг мнение некоторых журналистов и Telegram-каналов, что уход Авксентьевой с поста мэра Якутска мог быть связан давлением на нее неких третьих лиц."Много всякой ерунды читаю, что надавили на нее, что-то сделали… Сардана Владимировна не тот человек, на которую на которого можно надавить — по себе могу сказать. Мы с ней по очень многим вопросам не совпадали во мнениях, но мы всегда… находили лучшие способы решить проблему города. Конечно, в этом вопросе она принимала решение абсолютно самостоятельно", - заключил Николаев.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
https://ria.ru/20210111/yakutsk-1592651204.html
https://ria.ru/20210111/grigorev-1592514295.html
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отставка сарданы авксентьевой, айсен николаев, республика саха (якутия), сардана авксентьева, якутск, общество

Экс-мэру Якутска дали звание "Заслуженный работник народного хозяйства"

15:35 12.01.2021 (обновлено: 15:54 12.01.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации Якутска
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сардане Авксентьевой, объявившей накануне о решении подать в отставку с поста мэра Якутска, присвоили звание "Заслуженный работник народного хозяйства" Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января.
"Я высоко ценю ее вклад в развитие нашей республики и нашего города. Я подписал указ о присвоении звания "Заслуженный работник народного хозяйства". Недавно мы с ней разговаривали, я попросил ее пролечиться, ей предстоят операции, ну и потом мы уже найдем возможность торжественно ей вручить. Она, уверен, поправится, и ее еще много будет сделано для развития нашего города и нашей республики", - рассказал Николаев в эфире своего Instagram.
Глава Якутии заявил, что уход Авксентьевой стал непростым событием для него и для всех жителей города, подчеркнув, что много разговаривал с ней о возможном уходе.
"Было сначала понимание, что, может, все обойдется, но здоровье Сарданы Владимировны постепенно ухудшалось. Об этом она сделала пост в Instagram. Это был очень непростой личный ее выбор, потому что понятно, чтобы руководить городом, надо отдавать ему все силы – и физические, и моральные. Нельзя Якутском управлять вполовину, потому что Якутск – это самый крупный город в мире на вечной мерзлоте, абсолютно экстремальный город. Нет таких крупных городов мире, где температура минус 45-50 бывает. И, конечно, она понимает, что работать вполсилы это неправильно, и она такой выбор сделала, я его принимаю", - объяснил глава республики.
Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 23:38Республика Саха (Якутия)
Эксперты: уход Авксентьевой с поста мэра Якутска – ее собственное решение
Он еще раз опроверг мнение некоторых журналистов и Telegram-каналов, что уход Авксентьевой с поста мэра Якутска мог быть связан давлением на нее неких третьих лиц.
"Много всякой ерунды читаю, что надавили на нее, что-то сделали… Сардана Владимировна не тот человек, на которую на которого можно надавить — по себе могу сказать. Мы с ней по очень многим вопросам не совпадали во мнениях, но мы всегда… находили лучшие способы решить проблему города. Конечно, в этом вопросе она принимала решение абсолютно самостоятельно", - заключил Николаев.
Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 07:15
Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
 
Отставка Сарданы АвксентьевойАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЯкутскОбщество
 
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