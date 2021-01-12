https://ria.ru/20210112/zhivotnye-1592759657.html

У животных смертность от COVID-19 может быть очень высокой, заявил ученый

У животных смертность от COVID-19 может быть очень высокой, заявил ученый

Уровень смертности от COVID-19 у животных, в том числе горилл, может быть выше, чем у человека, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:10

2021-01-12T18:10

2021-01-12T18:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

сколковский институт науки и технологий

сан-диего

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень смертности от COVID-19 у животных, в том числе горилл, может быть выше, чем у человека, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов.Ранее стало известно, что восемь горилл в зоопарке в Сан-Диего (США) заразились коронавирусной инфекцией."В прошлом уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах ковид, пока говорить сложно, однако есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей", - сказал Гомыранов.Он отметил, что среди специалистов практически сразу после появления нового коронавируса в популяции людей возникли опасения за здоровье диких и домашних животных."Конечно же, наибольший страх вызывает передача вируса самым нашим близким родственникам: шимпанзе, гориллам и орангутанам, а также другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут группами в тесном контакте на ограниченной территории", - уточнил собеседник агентства.По его мнению, несмотря на то, что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к гориллам могут перенести рабочие с бессимптомным течением."Гориллы и в природе, и в зоопарках живут семейными группами, контакты между ними никак не ограничены, а значит, что инфекция распространится среди всей семьи", - сказал ученый.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html

https://ria.ru/20201219/zhivotnye-1589995512.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сколковский институт науки и технологий, сан-диего, сша