https://ria.ru/20210112/zhivotnye-1592759657.html
У животных смертность от COVID-19 может быть очень высокой, заявил ученый
У животных смертность от COVID-19 может быть очень высокой, заявил ученый
Уровень смертности от COVID-19 у животных, в том числе горилл, может быть выше, чем у человека, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:10
2021-01-12T18:10
2021-01-12T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сколковский институт науки и технологий
сан-диего
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уровень смертности от COVID-19 у животных, в том числе горилл, может быть выше, чем у человека, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии Илья Гомыранов.Ранее стало известно, что восемь горилл в зоопарке в Сан-Диего (США) заразились коронавирусной инфекцией."В прошлом уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах ковид, пока говорить сложно, однако есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей", - сказал Гомыранов.Он отметил, что среди специалистов практически сразу после появления нового коронавируса в популяции людей возникли опасения за здоровье диких и домашних животных."Конечно же, наибольший страх вызывает передача вируса самым нашим близким родственникам: шимпанзе, гориллам и орангутанам, а также другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут группами в тесном контакте на ограниченной территории", - уточнил собеседник агентства.По его мнению, несмотря на то, что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к гориллам могут перенести рабочие с бессимптомным течением."Гориллы и в природе, и в зоопарках живут семейными группами, контакты между ними никак не ограничены, а значит, что инфекция распространится среди всей семьи", - сказал ученый.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сколковский институт науки и технологий, сан-диего, сша
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Уровень смертности от COVID-19 у животных, в том числе горилл, может быть выше, чем у человека, сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии
Илья Гомыранов.
Ранее стало известно, что восемь горилл в зоопарке в Сан-Диего
(США
) заразились коронавирусной инфекцией.
"В прошлом уже возникали случаи, когда приматы тяжело болели и умирали из-за вирусов, вызывающих у людей обычную простуду. Как скажется на человекообразных обезьянах ковид, пока говорить сложно, однако есть опасения, что среди них уровень смертности может быть выше, чем у людей", - сказал Гомыранов.
Он отметил, что среди специалистов практически сразу после появления нового коронавируса
в популяции людей возникли опасения за здоровье диких и домашних животных.
"Конечно же, наибольший страх вызывает передача вируса самым нашим близким родственникам: шимпанзе, гориллам и орангутанам, а также другим приматам, многие из которых находятся на грани исчезновения и живут группами в тесном контакте на ограниченной территории", - уточнил собеседник агентства.
По его мнению, несмотря на то, что многие зоопарки закрыты для посетителей, инфекцию к гориллам могут перенести рабочие с бессимптомным течением.
"Гориллы и в природе, и в зоопарках живут семейными группами, контакты между ними никак не ограничены, а значит, что инфекция распространится среди всей семьи", - сказал ученый.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.