Жириновский предложил убрать Трампа из фильма "Один дома 2"
© Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992Дональд Трамп в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"
© Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2" на свою кандидатуру, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк.
"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк", - написал Жириновский в Twitter.
Пост в соцсети политик сопроводил кадром из фильма, в котором фигуру Трампа заменил на свою. На фотоколлаже герой Маколея Калкина обращается в фойе гостиницы к Жириновскому.
Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2» , то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк. pic.twitter.com/fEG3aKQ59Y— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) January 12, 2021