https://ria.ru/20210112/zhirinovskiy-1592722766.html

Жириновский предложил убрать Трампа из фильма "Один дома 2"

Жириновский предложил убрать Трампа из фильма "Один дома 2"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2" на свою кандидатуру, отметив, что во время РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:36

2021-01-12T14:36

2021-01-12T14:36

дональд трамп

лдпр

владимир жириновский

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155589/79/1555897998_32:0:1817:1004_1920x0_80_0_0_774d716950c8ee99be3992d123f27ea0.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2" на свою кандидатуру, отметив, что во время съёмок фильма делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк."Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк", - написал Жириновский в Twitter.Пост в соцсети политик сопроводил кадром из фильма, в котором фигуру Трампа заменил на свою. На фотоколлаже герой Маколея Калкина обращается в фойе гостиницы к Жириновскому.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, лдпр, владимир жириновский, нью-йорк (город), сша, в мире