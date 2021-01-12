https://ria.ru/20210112/zendaya-1592630085.html

Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"

Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"

Критики, посмотревшие черно-белый фильм "Малкольм и Мари" на Netflix, считают, что Зендая достойна премии "Оскар" за главную женскую роль. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T06:46

2021-01-12T06:46

2021-01-12T06:46

культура

зендая

кино и сериалы

новости культуры

netflix

виола дэвис

оскар (премия)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Критики, посмотревшие черно-белый фильм "Малкольм и Мари" на Netflix, считают, что Зендая достойна премии "Оскар" за главную женскую роль.После закрытого показа эксперты уже поделились своими первым впечатлениями от просмотра."Зендая может украсть "Оскар" за лучшую женскую роль у еще одного вероятного кандидата на премию — Виолы Дэвис из "Ма Рейни: Мать блюза". Сейчас они вдвоем соревнуются за главный приз", — написала Анн Томпсон из Indiewire."Джон Дэвид Вашингтон и Зендая – зажигают в фильме "Малкольм и Мари". И тот, и другая по-настоящему вложились в свои роли, и оба теперь претендуют на золотую статуэтку, — уверен Клэйтон Дэвис из Variety. Он также похвалил операторскую работу."Зендая и Джон Дэвид Вашингтон мощно сыграли в романтической драме "Малкольм и Мари". Лента получилась душевной и очень милой, а саундтрек — выше всяких похвал", — считает кинокритик Fandango Эрик Дэвис. Мировая премьера проекта шоураннера "Эйфории" Сэма Левинсона запланирована на стриминговом сервисе на 5 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зендая, кино и сериалы, новости культуры, netflix, виола дэвис, оскар (премия)