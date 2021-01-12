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https://ria.ru/20210112/zendaya-1592630085.html
Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
Критики, посмотревшие черно-белый фильм "Малкольм и Мари" на Netflix, считают, что Зендая достойна премии "Оскар" за главную женскую роль. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T06:46
2021-01-12T06:46
культура
зендая
кино и сериалы
новости культуры
netflix
виола дэвис
оскар (премия)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Критики, посмотревшие черно-белый фильм "Малкольм и Мари" на Netflix, считают, что Зендая достойна премии "Оскар" за главную женскую роль.После закрытого показа эксперты уже поделились своими первым впечатлениями от просмотра."Зендая может украсть "Оскар" за лучшую женскую роль у еще одного вероятного кандидата на премию — Виолы Дэвис из "Ма Рейни: Мать блюза". Сейчас они вдвоем соревнуются за главный приз", — написала Анн Томпсон из Indiewire."Джон Дэвид Вашингтон и Зендая – зажигают в фильме "Малкольм и Мари". И тот, и другая по-настоящему вложились в свои роли, и оба теперь претендуют на золотую статуэтку, — уверен Клэйтон Дэвис из Variety. Он также похвалил операторскую работу."Зендая и Джон Дэвид Вашингтон мощно сыграли в романтической драме "Малкольм и Мари". Лента получилась душевной и очень милой, а саундтрек — выше всяких похвал", — считает кинокритик Fandango Эрик Дэвис. Мировая премьера проекта шоураннера "Эйфории" Сэма Левинсона запланирована на стриминговом сервисе на 5 февраля 2021 года.
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зендая, кино и сериалы, новости культуры, netflix, виола дэвис, оскар (премия)

Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"

06:46 12.01.2021
 
© NetflixКадр из фильма "Малькольм и Мари"
Кадр из фильма Малькольм и Мари - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Критики, посмотревшие черно-белый фильм "Малкольм и Мари" на Netflix, считают, что Зендая достойна премии "Оскар" за главную женскую роль.
После закрытого показа эксперты уже поделились своими первым впечатлениями от просмотра.
"Зендая может украсть "Оскар" за лучшую женскую роль у еще одного вероятного кандидата на премию — Виолы Дэвис из "Ма Рейни: Мать блюза". Сейчас они вдвоем соревнуются за главный приз", — написала Анн Томпсон из Indiewire.
"Джон Дэвид Вашингтон и Зендая – зажигают в фильме "Малкольм и Мари". И тот, и другая по-настоящему вложились в свои роли, и оба теперь претендуют на золотую статуэтку, — уверен Клэйтон Дэвис из Variety. Он также похвалил операторскую работу.
"Зендая и Джон Дэвид Вашингтон мощно сыграли в романтической драме "Малкольм и Мари". Лента получилась душевной и очень милой, а саундтрек — выше всяких похвал", — считает кинокритик Fandango Эрик Дэвис.
Мировая премьера проекта шоураннера "Эйфории" Сэма Левинсона запланирована на стриминговом сервисе на 5 февраля 2021 года.
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