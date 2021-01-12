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В Кызыле и пяти районах Тувы ввели режим ЧС после землетрясения
В Кызыле и пяти районах Тувы ввели режим ЧС после землетрясения
В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС из-за землетрясения на севере Монголии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:02
2021-01-12T09:54
землетрясение на границе россии и монголии
кызыл
монголия
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС из-за землетрясения на севере Монголии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00:32 мск. По данным регионального МЧС, до Тувы дошли незначительные афтершоки, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Интенсивность сотрясений в Кызыле была около 4,5 балла, в Эрзине — 4,8, в Сарыг-Сепе — пять, в Кунгуртуге — шесть. Организован сбор оперативных групп пожарно-спасательных частей для обследования объектов.Кроме Тувы, толчки ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
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землетрясение на границе россии и монголии, кызыл, монголия, республика тыва, происшествия

В Кызыле и пяти районах Тувы ввели режим ЧС после землетрясения

08:02 12.01.2021 (обновлено: 09:54 12.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС из-за землетрясения на севере Монголии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00:32 мск. По данным регионального МЧС, до Тувы дошли незначительные афтершоки, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Интенсивность сотрясений в Кызыле была около 4,5 балла, в Эрзине — 4,8, в Сарыг-Сепе — пять, в Кунгуртуге — шесть. Организован сбор оперативных групп пожарно-спасательных частей для обследования объектов.
Кроме Тувы, толчки ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
Жители Иркутска сняли на видео момент землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 03:15
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Землетрясение на границе России и МонголииКызылМонголияРеспублика ТываПроисшествия
 
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