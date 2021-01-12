https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592666209.html

В Кызыле и пяти районах Тувы ввели режим ЧС после землетрясения

В Кызыле и пяти районах Тувы ввели режим ЧС после землетрясения

В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС из-за землетрясения на севере Монголии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:02

2021-01-12T08:02

2021-01-12T09:54

землетрясение на границе россии и монголии

кызыл

монголия

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. В Кызыле и пяти муниципальных образованиях Тувы ввели режим ЧС из-за землетрясения на севере Монголии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00:32 мск. По данным регионального МЧС, до Тувы дошли незначительные афтершоки, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Интенсивность сотрясений в Кызыле была около 4,5 балла, в Эрзине — 4,8, в Сарыг-Сепе — пять, в Кунгуртуге — шесть. Организован сбор оперативных групп пожарно-спасательных частей для обследования объектов.Кроме Тувы, толчки ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.

https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html

кызыл

монголия

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, кызыл, монголия, республика тыва, происшествия