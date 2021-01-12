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В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
В Иркутске разрушений после землетрясения с эпицентром в Монголии не зафиксировано, все объекты ЖКХ и стратегические объекты работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T07:11
2021-01-12T07:11
землетрясение на границе россии и монголии
иркутск
монголия
происшествия
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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутске разрушений после землетрясения с эпицентром в Монголии не зафиксировано, все объекты ЖКХ и стратегические объекты работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в Иркутске около 5 баллов. Также в городе ощущались 4 афтершока. Специалисты МКУ "Безопасный город" провели обследование территорий."В Иркутске разрушений после землетрясения не зафиксировано. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае поступления заявок от жителей сотрудники управляющих организаций и представители административных округов приступят к обследованию жилищного фонда.
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землетрясение на границе россии и монголии, иркутск, монголия, происшествия

В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

07:11 12.01.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / albund
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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутске разрушений после землетрясения с эпицентром в Монголии не зафиксировано, все объекты ЖКХ и стратегические объекты работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в Иркутске около 5 баллов. Также в городе ощущались 4 афтершока. Специалисты МКУ "Безопасный город" провели обследование территорий.
"В Иркутске разрушений после землетрясения не зафиксировано. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае поступления заявок от жителей сотрудники управляющих организаций и представители административных округов приступят к обследованию жилищного фонда.
Жители Иркутска сняли на видео момент землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Землетрясение на границе России и МонголииИркутскМонголияПроисшествия
 
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