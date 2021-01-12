https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592665228.html

В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения

В Иркутске разрушений после землетрясения с эпицентром в Монголии не зафиксировано, все объекты ЖКХ и стратегические объекты работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T07:11

2021-01-12T07:11

2021-01-12T07:11

землетрясение на границе россии и монголии

иркутск

монголия

происшествия

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ИРКУТСК, 12 янв – РИА Новости. В Иркутске разрушений после землетрясения с эпицентром в Монголии не зафиксировано, все объекты ЖКХ и стратегические объекты работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на границе России и Монголии. Подземные толчки были зарегистрированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в Иркутске около 5 баллов. Также в городе ощущались 4 афтершока. Специалисты МКУ "Безопасный город" провели обследование территорий."В Иркутске разрушений после землетрясения не зафиксировано. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае поступления заявок от жителей сотрудники управляющих организаций и представители административных округов приступят к обследованию жилищного фонда.

https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html

иркутск

монголия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, иркутск, монголия, происшествия