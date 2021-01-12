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Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"
Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"
Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:53
2021-01-12T23:24
илон маск
житомир
космос - риа наука
сергей королев
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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илон маск, житомир, космос - риа наука, сергей королев, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"

16:53 12.01.2021 (обновлено: 23:24 12.01.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.
Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", — написал Зеленский в твиттере.

Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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