Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"
16:53 12.01.2021 (обновлено: 23:24 12.01.2021)
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.
Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".
"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", — написал Зеленский в твиттере.
Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.
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