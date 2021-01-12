https://ria.ru/20210112/zelenskiy-1592745338.html

Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"

Зеленский назвал Королева "великим украинским ученым"

Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:53

2021-01-12T16:53

2021-01-12T23:24

илон маск

житомир

космос - риа наука

сергей королев

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.Во вторник исполняется 114 лет со дня рождения Королева. Ранее Маск в своем аккаунте в Twitter по-русски написал, что Королев "был великолепным".Под руководством Королева Советским Союзом в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

https://ria.ru/20210112/forbes-1592670914.html

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илон маск, житомир, космос - риа наука, сергей королев, владимир зеленский, украина, в мире