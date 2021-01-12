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На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге

На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге

Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T00:56

2021-01-12T00:56

2021-01-12T00:56

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. Необычный и красивый момент удалось запечатлеть государственному инспектору Кроноцкого заповедника Нине Ким.Фотография была сделана еще в октябре прошлого года, когда над Курильским озером стояла двойная радуга, но опубликована только в январе."Перебирая снимки с полевого сезона, Нина делится с нами своими работами. Эту она назвала "К свету!" — рассказал сотрудник пресс-службы заповедника.

https://ria.ru/20200519/1571634276.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, фото