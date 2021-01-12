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На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге
На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:56
2021-01-12T00:56
туризм
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. Необычный и красивый момент удалось запечатлеть государственному инспектору Кроноцкого заповедника Нине Ким.Фотография была сделана еще в октябре прошлого года, когда над Курильским озером стояла двойная радуга, но опубликована только в январе."Перебирая снимки с полевого сезона, Нина делится с нами своими работами. Эту она назвала "К свету!" — рассказал сотрудник пресс-службы заповедника.
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новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, фото

На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге

00:56 12.01.2021
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОрлан-белохвост
Орлан-белохвост - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу.
Необычный и красивый момент удалось запечатлеть государственному инспектору Кроноцкого заповедника Нине Ким.
Фотография была сделана еще в октябре прошлого года, когда над Курильским озером стояла двойная радуга, но опубликована только в январе.
"Перебирая снимки с полевого сезона, Нина делится с нами своими работами. Эту она назвала "К свету!" — рассказал сотрудник пресс-службы заповедника.
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