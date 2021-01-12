https://ria.ru/20210112/zapovednik-1592625069.html
На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге
На Камчатке опубликовали уникальный снимок орлана, летящего к радуге
Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T00:56
2021-01-12T00:56
2021-01-12T00:56
туризм
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/136959/57/1369595774_0:113:2594:1572_1920x0_80_0_0_8086c585a1d4fc41318437f565cd56d9.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в инстаграме уникальный снимок орлана-белохвоста, который летит прямо на радугу. Необычный и красивый момент удалось запечатлеть государственному инспектору Кроноцкого заповедника Нине Ким.Фотография была сделана еще в октябре прошлого года, когда над Курильским озером стояла двойная радуга, но опубликована только в январе."Перебирая снимки с полевого сезона, Нина делится с нами своими работами. Эту она назвала "К свету!" — рассказал сотрудник пресс-службы заповедника.
https://ria.ru/20200519/1571634276.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/136959/57/1369595774_174:0:2421:1685_1920x0_80_0_0_d7a64c83e0b96170774871bb0289b660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край, фото