https://ria.ru/20210112/windows-1592753404.html

Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10

Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10

Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:41

2021-01-12T17:41

2021-01-12T17:41

наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_0:5:3411:1924_1920x0_80_0_0_868b7ca59518d24f87cffc36cc723c17.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений со ссылкой на источники сообщает WindowsLatest.Обновленный дизайн центра уведомлений будет перекликаться с таковым для готовящейся Windows 10X, которая предназначена для устройств с гибким или двойным экраном. Пользователям предложат две разные панели — для настроек и оповещений. Microsoft добавит поддержку значков в контекстном меню и эффект Fluent Design, с помощью которого фоновое изображение рабочего стола станет видимым при открытии центра.Сейчас в Microsoft тестируют центр уведомлений, который доступен разработчикам в ранней превью-сборке. Новый интерфейс носит кодовое название Sun Valley. Большинству пользователей он станет доступен в большом осеннем обновлении 2021 года.

https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии