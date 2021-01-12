https://ria.ru/20210112/windows-1592753404.html
Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10
Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10
Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:41
2021-01-12T17:41
2021-01-12T17:41
наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_0:5:3411:1924_1920x0_80_0_0_868b7ca59518d24f87cffc36cc723c17.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений со ссылкой на источники сообщает WindowsLatest.Обновленный дизайн центра уведомлений будет перекликаться с таковым для готовящейся Windows 10X, которая предназначена для устройств с гибким или двойным экраном. Пользователям предложат две разные панели — для настроек и оповещений. Microsoft добавит поддержку значков в контекстном меню и эффект Fluent Design, с помощью которого фоновое изображение рабочего стола станет видимым при открытии центра.Сейчас в Microsoft тестируют центр уведомлений, который доступен разработчикам в ранней превью-сборке. Новый интерфейс носит кодовое название Sun Valley. Большинству пользователей он станет доступен в большом осеннем обновлении 2021 года.
https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_a71c92ab6072f38a475fb487dd050f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии