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Наука
https://ria.ru/20210112/windows-1592753404.html
Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10
Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10
Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T17:41
2021-01-12T17:41
наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений со ссылкой на источники сообщает WindowsLatest.Обновленный дизайн центра уведомлений будет перекликаться с таковым для готовящейся Windows 10X, которая предназначена для устройств с гибким или двойным экраном. Пользователям предложат две разные панели — для настроек и оповещений. Microsoft добавит поддержку значков в контекстном меню и эффект Fluent Design, с помощью которого фоновое изображение рабочего стола станет видимым при открытии центра.Сейчас в Microsoft тестируют центр уведомлений, который доступен разработчикам в ранней превью-сборке. Новый интерфейс носит кодовое название Sun Valley. Большинству пользователей он станет доступен в большом осеннем обновлении 2021 года.
https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html
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РИА Новости
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Раскрыт дизайн нового центра уведомлений Windows 10

17:41 12.01.2021
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Microsoft готовит большое обновление интерфейса операционной системы Windows 10, которое запланировано на второе полугодие 2021 года. О новом центре уведомлений со ссылкой на источники сообщает WindowsLatest.
Обновленный дизайн центра уведомлений будет перекликаться с таковым для готовящейся Windows 10X, которая предназначена для устройств с гибким или двойным экраном. Пользователям предложат две разные панели — для настроек и оповещений. Microsoft добавит поддержку значков в контекстном меню и эффект Fluent Design, с помощью которого фоновое изображение рабочего стола станет видимым при открытии центра.
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10 ноября 2020, 12:54Наука
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10
Сейчас в Microsoft тестируют центр уведомлений, который доступен разработчикам в ранней превью-сборке. Новый интерфейс носит кодовое название Sun Valley. Большинству пользователей он станет доступен в большом осеннем обновлении 2021 года.
 
НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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