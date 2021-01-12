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Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова
Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова
Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:47
2021-01-12T08:49
дамир юсупов
уральские авиалинии
владимир путин
московская область (подмосковье)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии"."Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги - Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в сообщении.В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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дамир юсупов, уральские авиалинии, владимир путин, московская область (подмосковье)

Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова

08:47 12.01.2021 (обновлено: 08:49 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Алексей Колчин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии".
"Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги - Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в сообщении.
В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа 2020, 04:37
Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским ("чудо в кукурузном поле")
 
Дамир ЮсуповУральские авиалинииВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)
 
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