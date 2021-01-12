https://ria.ru/20210112/vzlom-1592669592.html

Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова

Авиакомпания заявила о попытках мошенничества от имени пилота Юсупова

Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:47

2021-01-12T08:47

2021-01-12T08:49

дамир юсупов

уральские авиалинии

владимир путин

московская область (подмосковье)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Instagram-aккаунт Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, был взломан, денег он не просил, сообщает во вторник авиакомпания "Уральские авиалинии"."Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги - Героя России пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - говорится в сообщении.В Instagram-aккаунте Юсупова размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию маме.Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

https://ria.ru/20200815/1575726780.html

московская область (подмосковье)

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дамир юсупов, уральские авиалинии, владимир путин, московская область (подмосковье)