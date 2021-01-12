https://ria.ru/20210112/voennye-1592760393.html

В Подмосковье арестовали водителя грузовика, въехавшего в колонну военных

В Подмосковье арестовали водителя грузовика, въехавшего в колонну военных

Красногорский городской суд Подмосковья во вторник отправил под арест шофера грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными, сообщила начальник... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:13

2021-01-12T18:13

2021-01-12T18:13

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 12 янв - РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья во вторник отправил под арест шофера грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова."Подозреваемому … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Петрова.Журналистов в зал заседаний не пустили: судья Светлана Зарецкая разрешила из посторонних присутствовать только родственникам подозреваемого Ивана Гаврикова.Во время конвоирования 26-летний мужчина отвечать на вопросы прессы не стал.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в автоколонну с военными врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика "Тонар".Всего в автобусах было более 100 военнослужащих, четверо из них погибли, еще 42 получили травмы – ушибы, ссадины и переломы. По данным Минобороны, один из пострадавших находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.В понедельник Гавриков был задержан, позднее полиция отметила, что в момент аварии он был трезв.В настоящий момент возбуждено два уголовных дела по факту ДТП, которые расследуют полиция (собственно о нарушении правил дорожного движения) и Следственный комитет (о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники).Санкции обеих статей предусматривают вплоть до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html

https://ria.ru/20210111/dtp-1592645357.html

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-12T18:13 true PT0M31S

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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия