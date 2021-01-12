https://ria.ru/20210112/vladivostok-1592668635.html

Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада

Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T08:38

2021-01-12T08:38

2021-01-12T08:38

умвд рф

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Авария произошла в районе 6 километра автодороги "Подъезд к аэропорту города Владивостока"."По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Участники массовой аварии находятся в отделе ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение участке дороги восстановлено.Из-за снегопада водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.Во вторник утром во Владивостоке начался снег, к обеду он усилился. В городе перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, сейчас там разрешено движение только легковых авто. Кроме того, запрещен въезд большегрузов во Владивосток. Во вторник из-за непогоды отменены 23 внутрикраевых автобусных рейса. По сообщениям синоптиков, снег во Владивостоке будет идти в течение всего вторника, а также в среду и пятницу – на этой неделе край будет находиться под влиянием трех циклонов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/dtp-1592641120.html

https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592526267.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия