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Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада
Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:38
2021-01-12T08:38
2021-01-12T08:38
умвд рф
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Авария произошла в районе 6 километра автодороги "Подъезд к аэропорту города Владивостока"."По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Участники массовой аварии находятся в отделе ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение участке дороги восстановлено.Из-за снегопада водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.Во вторник утром во Владивостоке начался снег, к обеду он усилился. В городе перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, сейчас там разрешено движение только легковых авто. Кроме того, запрещен въезд большегрузов во Владивосток. Во вторник из-за непогоды отменены 23 внутрикраевых автобусных рейса. По сообщениям синоптиков, снег во Владивостоке будет идти в течение всего вторника, а также в среду и пятницу – на этой неделе край будет находиться под влиянием трех циклонов.
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умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости.
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке
на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ
по Приморскому краю
.
Авария произошла в районе 6 километра автодороги "Подъезд к аэропорту города Владивостока".
"По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Участники массовой аварии находятся в отделе ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение участке дороги восстановлено.
Из-за снегопада водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.
Во вторник утром во Владивостоке начался снег, к обеду он усилился. В городе перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, сейчас там разрешено движение только легковых авто. Кроме того, запрещен въезд большегрузов во Владивосток. Во вторник из-за непогоды отменены 23 внутрикраевых автобусных рейса. По сообщениям синоптиков, снег во Владивостоке будет идти в течение всего вторника, а также в среду и пятницу – на этой неделе край будет находиться под влиянием трех циклонов.