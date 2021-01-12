Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210112/vladivostok-1592668635.html
Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада
Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада
Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T08:38
2021-01-12T08:38
умвд рф
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:242:3074:1971_1920x0_80_0_0_fda22230ee1ae143dfba8d91b02253e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Авария произошла в районе 6 километра автодороги "Подъезд к аэропорту города Владивостока"."По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.Участники массовой аварии находятся в отделе ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение участке дороги восстановлено.Из-за снегопада водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.Во вторник утром во Владивостоке начался снег, к обеду он усилился. В городе перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, сейчас там разрешено движение только легковых авто. Кроме того, запрещен въезд большегрузов во Владивосток. Во вторник из-за непогоды отменены 23 внутрикраевых автобусных рейса. По сообщениям синоптиков, снег во Владивостоке будет идти в течение всего вторника, а также в среду и пятницу – на этой неделе край будет находиться под влиянием трех циклонов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/dtp-1592641120.html
https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592526267.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1567723208fefe62c9642fbe34e14633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия

Одиннадцать машин столкнулись во Владивостоке во время снегопада

08:38 12.01.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в снегопад во Владивостоке на дороге, ведущей в аэропорт, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Авария произошла в районе 6 километра автодороги "Подъезд к аэропорту города Владивостока".
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 20:51
Число пострадавших в ДТП с военными автобусами выросло до 43
"По предварительной информации, к аварийно-опасной ситуации привело несоблюдения водителями транспортных средств безопасного скоростного режима в условиях непогоды. Превышение допустимой скорости движения и несоблюдение дистанции спровоцировали ДТП. В результате столкновения механические повреждения получили 11 автомашин. Пострадавших нет", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
Участники массовой аварии находятся в отделе ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение участке дороги восстановлено.
Из-за снегопада водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и выбирать безопасную скорость.
Во вторник утром во Владивостоке начался снег, к обеду он усилился. В городе перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл, сейчас там разрешено движение только легковых авто. Кроме того, запрещен въезд большегрузов во Владивосток. Во вторник из-за непогоды отменены 23 внутрикраевых автобусных рейса. По сообщениям синоптиков, снег во Владивостоке будет идти в течение всего вторника, а также в среду и пятницу – на этой неделе край будет находиться под влиянием трех циклонов.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 10:24
Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
 
УМВД РФВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Названа возможная причина пожара в доме в Новосибирской области
07:38YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
Лента новостейМолния