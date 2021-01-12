https://ria.ru/20210112/velikobritaniya-1592740971.html

Британия ужесточит правила торговли с Китаем из-за притеснения уйгуров

Британия ужесточит правила торговли с Китаем из-за притеснения уйгуров

Правительство Великобритании намерено ужесточить правила торговли с Китаем в связи с притеснением уйгуров, заявил во вторник министр иностранных дел Британии... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:33

2021-01-12T16:33

2021-01-12T16:33

доминик рааб

великобритания

китай

в мире

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ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Правительство Великобритании намерено ужесточить правила торговли с Китаем в связи с притеснением уйгуров, заявил во вторник министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, выступая в парламенте.По его словам, в ответ на все запросы со стороны Великобритании, западных стран и ООН о КНР отрицает нарушение прав человека в отношении уйгуров. Британия не может оставаться в стороне и намерена предпринять конкретные действия в отношении компаний из Синьцзян-Уйгурского автономного округа, заявил Рааб.В частности, планируется ужесточить контроль экспорта из указанного региона, а также запретить правительственные контракты с компаниями, которые не соблюдают правила закупок."Этот пакет поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор, намеренно или непреднамеренно, не извлекают выгоду из нарушений прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне и не способствуют им", - заявил министр.Ранее Великобритания и США обвинили КНР в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210112/aviasoobschenie-1592675128.html

великобритания

китай

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доминик рааб, великобритания, китай, в мире