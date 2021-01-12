https://ria.ru/20210112/vaktsinatsiya-1592705799.html

Более тысячи жителей Калининградской области привились от COVID-19

Более тысячи жителей Калининградской области привились от COVID-19

Вакцину от COVID-19 получили более тысячи жителей Калининградской области, в основном это медики, сотрудники сферы образования и социальных услуг, всего в... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:59

2021-01-12T12:59

2021-01-12T12:59

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон алиханов

коронавирусы

здоровье - общество

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 12 янв - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 получили более тысячи жителей Калининградской области, в основном это медики, сотрудники сферы образования и социальных услуг, всего в регион поступило около 1,9 тысячи доз вакцины, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов."У нас на днях пришли еще 850 доз. Итого у нас почти 1,9 тысячи доз поступило, если точную цифру называть, то это 1892 дозы. По состоянию на вчерашний день 1042 человека уже получили первый компонент, почти 300 полностью провакцинированы и вторым компонентом тоже", - сказал Алиханов.Он отметил, что вакцину получают, прежде всего те, кто находится в группе риска: медработники — около 70%, а также сотрудники образовательных организаций и социальной сферы. В январе в регионе ожидают дополнительные поставки вакцины."Пока мы исходим из того, что мы продолжаем вакцинировать медперсонал, работников образовательных организаций и социальных услуг как раз с целью того, чтобы снять ограничения или исключить введение новых ограничений в части медицинского обслуживания, образовательного процесса и социальных услуг", - сказал губернатор, добавив, что к более массовой вакцинации в регионе приступят не раньше февраля.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 января на COVID-19 обследовано 477,9 тысячи человек, из них выявлено 20 250 случаев заражения (200 за последние сутки), 18 380 человек выздоровели, умерли 206, остаются под медицинским наблюдением 7,1 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

калининградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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