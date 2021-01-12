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Более тысячи жителей Калининградской области привились от COVID-19
Более тысячи жителей Калининградской области привились от COVID-19
Вакцину от COVID-19 получили более тысячи жителей Калининградской области, в основном это медики, сотрудники сферы образования и социальных услуг, всего в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:59
2021-01-12T12:59
2021-01-12T12:59
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
общество
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КАЛИНИНГРАД, 12 янв - РИА Новости. Вакцину от COVID-19 получили более тысячи жителей Калининградской области, в основном это медики, сотрудники сферы образования и социальных услуг, всего в регион поступило около 1,9 тысячи доз вакцины, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов."У нас на днях пришли еще 850 доз. Итого у нас почти 1,9 тысячи доз поступило, если точную цифру называть, то это 1892 дозы. По состоянию на вчерашний день 1042 человека уже получили первый компонент, почти 300 полностью провакцинированы и вторым компонентом тоже", - сказал Алиханов.Он отметил, что вакцину получают, прежде всего те, кто находится в группе риска: медработники — около 70%, а также сотрудники образовательных организаций и социальной сферы. В январе в регионе ожидают дополнительные поставки вакцины."Пока мы исходим из того, что мы продолжаем вакцинировать медперсонал, работников образовательных организаций и социальных услуг как раз с целью того, чтобы снять ограничения или исключить введение новых ограничений в части медицинского обслуживания, образовательного процесса и социальных услуг", - сказал губернатор, добавив, что к более массовой вакцинации в регионе приступят не раньше февраля.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 января на COVID-19 обследовано 477,9 тысячи человек, из них выявлено 20 250 случаев заражения (200 за последние сутки), 18 380 человек выздоровели, умерли 206, остаются под медицинским наблюдением 7,1 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 12 янв - РИА Новости.
Вакцину от COVID-19
получили более тысячи жителей Калининградской области
, в основном это медики, сотрудники сферы образования и социальных услуг, всего в регион поступило около 1,9 тысячи доз вакцины, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов
.
"У нас на днях пришли еще 850 доз. Итого у нас почти 1,9 тысячи доз поступило, если точную цифру называть, то это 1892 дозы. По состоянию на вчерашний день 1042 человека уже получили первый компонент, почти 300 полностью провакцинированы и вторым компонентом тоже", - сказал Алиханов.
Он отметил, что вакцину получают, прежде всего те, кто находится в группе риска: медработники — около 70%, а также сотрудники образовательных организаций и социальной сферы. В январе в регионе ожидают дополнительные поставки вакцины.
"Пока мы исходим из того, что мы продолжаем вакцинировать медперсонал, работников образовательных организаций и социальных услуг как раз с целью того, чтобы снять ограничения или исключить введение новых ограничений в части медицинского обслуживания, образовательного процесса и социальных услуг", - сказал губернатор, добавив, что к более массовой вакцинации в регионе приступят не раньше февраля.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 января на COVID-19 обследовано 477,9 тысячи человек, из них выявлено 20 250 случаев заражения (200 за последние сутки), 18 380 человек выздоровели, умерли 206, остаются под медицинским наблюдением 7,1 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.