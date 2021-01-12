https://ria.ru/20210112/vaktsinatsiya-1592704066.html

Власти Москвы рассказали о вакцинации пожилых людей от коронавируса

Власти Москвы рассказали о вакцинации пожилых людей от коронавируса

В Москве почти половина сделавших бесплатную прививку от коронавирусной инфекции в рамках гражданского оборота – это горожане старшего возраста, сообщила... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:40

2021-01-12T12:40

2021-01-12T12:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве почти половина сделавших бесплатную прививку от коронавирусной инфекции в рамках гражданского оборота – это горожане старшего возраста, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она напомнила, что с 28 декабря в соответствии с разрешением Минздрава РФ москвичи старше 60 лет могут сделать прививку от коронавируса.Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. Первыми начали проходить вакцинацию работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Позднее к ним присоединились сотрудники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, промышленных предприятий, энергетики, транспорта и средств массовой информации.Кроме того, на вакцинацию приглашаются люди из сфер жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, спортивных организаций, работники органов охраны правопорядка, волонтеры, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций. 4 января возможность защититься от COVID-19 получили работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.13 января открывается запись на вакцинацию для работников следующих отраслей экономики: научные исследования и разработки; информационные технологии, телекоммуникации и связь; социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями; управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью; гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.Сейчас в столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а 14 января их количество увеличится до 100. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592686640.html

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