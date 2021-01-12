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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592794002.html
Разработчик украинской вакцины от COVID-19 привился американской Moderna
Разработчик украинской вакцины от COVID-19 привился американской Moderna
Один из разработчиков украинской вакцины от COVID-19, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что привился американской вакциной Moderna. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:08
2021-01-12T23:29
распространение нового коронавируса
михаил фаворов
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир зеленский
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украина
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из разработчиков украинской вакцины от COVID-19, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что привился американской вакциной Moderna.В октябре пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Фаворов выражал надежду, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев."Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал Фаворов на своей странице в Facebook.По его словам, он прошел процедуру, не выходя из машины на парковке для автомобилей в районе Де Клаб в Атланте (США). За 30 минут вакцинацию прошли 100 человек."Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
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михаил фаворов, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 привился американской Moderna

23:08 12.01.2021 (обновлено: 23:29 12.01.2021)
 
© REUTERS / Carlo AllegriВакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из разработчиков украинской вакцины от COVID-19, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что привился американской вакциной Moderna.
В октябре пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Фаворов выражал надежду, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
"Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал Фаворов на своей странице в Facebook.
По его словам, он прошел процедуру, не выходя из машины на парковке для автомобилей в районе Де Клаб в Атланте (США). За 30 минут вакцинацию прошли 100 человек.
"Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 18:20Сказано в эфире
Мнение: Киев ждет "политически правильную" вакцину от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаМихаил ФаворовКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
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