https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592794002.html

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 привился американской Moderna

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 привился американской Moderna

Один из разработчиков украинской вакцины от COVID-19, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что привился американской вакциной Moderna. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T23:08

2021-01-12T23:08

2021-01-12T23:29

распространение нового коронавируса

михаил фаворов

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из разработчиков украинской вакцины от COVID-19, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что привился американской вакциной Moderna.В октябре пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Фаворов выражал надежду, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев."Сегодня утром привился Модерной. Дочка записала меня на прививку", — написал Фаворов на своей странице в Facebook.По его словам, он прошел процедуру, не выходя из машины на парковке для автомобилей в районе Де Клаб в Атланте (США). За 30 минут вакцинацию прошли 100 человек."Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", — отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/vaktsina-1592761553.html

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михаил фаворов, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир зеленский, сша, украина, в мире