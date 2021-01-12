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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592793695.html
В США опасаются "вмешательства" России в доставку вакцины от коронавируса
В США опасаются "вмешательства" России в доставку вакцины от коронавируса
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина опасается, что Россия и Китай якобы хотят повлиять на цепочку обеспечения вакциной РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T23:02
2021-01-12T23:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина опасается, что Россия и Китай якобы хотят повлиять на цепочку обеспечения вакциной от коронавируса."Китай и Россия, я бы сказал на данный момент", - заявил Эванина в интервью корреспонденту Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания. Так он ответил на просьбу уточнить, какие "соперники" США пытаются нарушить цепочку обеспечения вакциной.Ранее Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса. Российская сторона назвала эти обвинения смешными и безосновательными.
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китай
иран
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, иран, сша, в мире

В США опасаются "вмешательства" России в доставку вакцины от коронавируса

23:02 12.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonМедицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина опасается, что Россия и Китай якобы хотят повлиять на цепочку обеспечения вакциной от коронавируса.
"Китай и Россия, я бы сказал на данный момент", - заявил Эванина в интервью корреспонденту Washington Post, трансляция которого велась на сайте издания. Так он ответил на просьбу уточнить, какие "соперники" США пытаются нарушить цепочку обеспечения вакциной.
Ранее Эванина обвинил Россию, а также Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса. Российская сторона назвала эти обвинения смешными и безосновательными.
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8 января, 11:45Распространение нового коронавируса
Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США
 
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