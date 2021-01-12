https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592777780.html

В Сербии рассказали о высоком доверии жителей к российской вакцине

В Сербии рассказали о высоком доверии жителей к российской вакцине

Большинство граждан Сербии доверяют вакцине от коронавируса "Спутник V" из России, интерес к ней очень высок, заявила РИА Новости начальник центра... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T19:55

2021-01-12T19:55

2021-01-12T19:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ана брнабич

александр вулин

ивица дачич

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

сербия

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БЕЛГРАД, 12 янв – РИА Новости. Большинство граждан Сербии доверяют вакцине от коронавируса "Спутник V" из России, интерес к ней очень высок, заявила РИА Новости начальник центра нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.Сербский премьер Ана Брнабич сообщила в минувшее воскресенье, что Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград 30 декабря."Первые около 15 моих коллег ее приняли, сама я еще нет, потому что еще высок уровень антител после перенесенного мной коронавируса, но есть большой интерес к российской вакцине. Также есть ощущение, что люди, особенно те, кто не видел, как выглядят пациенты с COVID-19, хотят подождать поступления именно российской вакцины, так как больше ей доверяют", - заявила известный нейрохирург агентству.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech. Граждане могут подать заявку на прививку любой вакциной или препаратом по выбору электронным путем.Доктор Груйичич рассказала, что большинство жителей Сербии отдают предпочтение российской вакцине. "Важно, что российский препарат создан и изготавливается стандартным путем, активно применяется в самой России, прививаются здоровые люди", - указала она.По словам начальника центра нейроонкологии Клинического центра Сербии, ее коллеги активно вакцинируются, "особенно те, кто работает в COVID-центрах и знает, как выглядят пациенты с осложнениями". "Ожидаем другую партию российской вакцины, до сих пор ее приняли только те, кто моложе 60-ти лет, потому что таково было ограничение. Новая партия препарата, как ожидается, будет регистрирована и для граждан старшего возраста, думаю, будет много заинтересованных. Искренне говоря, я надеялась, что будет установлено партнерство, и наш институт вирусологии и вакцин "Торлак" начнет производить российскую вакцину", - подчеркнула собеседница агентства.Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек, глава МВД страны Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали 6 января прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter-аккаунте вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, александр вулин, ивица дачич, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, сербия, белград (город)