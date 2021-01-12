Pfizer рассматривает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России
18:54 12.01.2021 (обновлено: 19:20 12.01.2021)
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса, разработанной совместно с BioNTech, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации", — сказали в пресс-службе.
Фармкомпания отмечает, что продолжает сотрудничество с международными организациями и правительствами стран по всему миру для предоставления доступа к вакцине наиболее нуждающимся категориям населения сразу после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах.
Вакцины от BioNTech и Pfizer на текущий момент распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках. "В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", — подчеркивают в компании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.