https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592768593.html

Pfizer рассматривает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Pfizer рассматривает возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса, разработанной... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:54

2021-01-12T18:54

2021-01-12T19:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

pfizer, inc.

в мире

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса, разработанной совместно с BioNTech, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Фармкомпания отмечает, что продолжает сотрудничество с международными организациями и правительствами стран по всему миру для предоставления доступа к вакцине наиболее нуждающимся категориям населения сразу после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах.Вакцины от BioNTech и Pfizer на текущий момент распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках. "В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", — подчеркивают в компании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592723037.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире