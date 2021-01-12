https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592754678.html

Сенатор оценил заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

Сенатор оценил заявление главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

Украинские власти превратили борьбу с пандемией и вакцинирование граждан в политическое действо, сами украинцы с удовольствием использовали бы российскую... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T17:48

2021-01-12T17:48

2021-01-12T17:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирусы

здоровье - общество

мид украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Украинские власти превратили борьбу с пандемией и вакцинирование граждан в политическое действо, сами украинцы с удовольствием использовали бы российскую вакцину "Спутник V", считает сенатор, врач Сергей Леонов.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. Министр также называл вакцину "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины."Удивляет, что подобные заявления делает глава МИД Украины, а не руководитель минздрава, ведь за организацию медицинской помощи гражданам отвечает именно министерство здравоохранения", - сказал Леонов РИА Новости во вторник.Он подчеркнул, что борьбу с пандемией коронавируса, вопросы вакцинации "власти Украины превратили в политическую акцию", идя против своих граждан, своего народа. При этом законодатель подчеркнул, что эффективность российской вакцины уже подтверждена не только в России, но и на международном уровне."Если Украине не хватает вакцин, и они стоят в очереди на получение препарата, в то же время отказываясь от российской вакцины, гражданам страны следует задуматься над происходящим и сделать выводы в ходе ближайших выборов", - сказал парламентарий.Он также не исключил, что руководство страны уже пользуется зарубежными вакцинами, но при этом отказывает гражданам в вакцинации от коронавируса.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592736813.html

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