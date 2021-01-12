https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592738246.html

Представитель ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины "Спутник V"

Представитель ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения продолжает работу по рассмотрению заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:20

2021-01-12T16:20

2021-01-12T16:22

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мелита вуйнович

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения продолжает работу по рассмотрению заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.В начале декабря Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ."Насколько я знаю, обсуждение идет, работа идет, так что надеюсь, что после окончания этого процесса будет решение, которые мы все ожидаем", - сказала представитель организации в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие этапы в ВОЗ проходит заявка по российской вакцине.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592662381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мелита вуйнович, здоровье - общество, воз, общество