https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592738246.html
Представитель ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины "Спутник V"
Представитель ВОЗ рассказала о процессе сертификации вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения продолжает работу по рассмотрению заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:20
2021-01-12T16:20
2021-01-12T16:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мелита вуйнович
здоровье - общество
воз
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения продолжает работу по рассмотрению заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.В начале декабря Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ."Насколько я знаю, обсуждение идет, работа идет, так что надеюсь, что после окончания этого процесса будет решение, которые мы все ожидаем", - сказала представитель организации в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие этапы в ВОЗ проходит заявка по российской вакцине.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592662381.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мелита вуйнович, здоровье - общество, воз, общество