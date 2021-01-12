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В Аргентине назвали срок получения второй партии вакцины "Спутник V"
В Аргентине назвали срок получения второй партии вакцины "Спутник V"
Авиакомпания Aerolíneas Argentinas подтверждает, что второй рейс отправится за российской вакциной "Спутник V" 14 декабря, сообщил ее глава Пабло Сериани. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:45
2021-01-12T15:45
2021-01-12T15:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания Aerolíneas Argentinas подтверждает, что второй рейс отправится за российской вакциной "Спутник V" 14 декабря, сообщил ее глава Пабло Сериани.Ранее представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что вылет планируется на 14-15 января."В этот четверг в 21.00 (3.00 мск) второй рейс отправится в Москву, чтобы привезти 300 тысяч доз вакцины Спутник V. ", - написал Сериани в Twitter.Рейс прибудет в Аргентину в субботу в середине дня.Первые 300 тысяч доз прибыли в Аргентину в конце декабря. В настоящее время вакцинируются медики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, москва, в мире