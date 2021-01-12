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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592728099.html
Челябинская область получит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19
Челябинская область получит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19
Челябинская область рассчитывает до конца февраля получить более 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, помимо медиков, полицейских и педагогов... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T15:14
2021-01-12T15:14
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает до конца февраля получить более 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, помимо медиков, полицейских и педагогов прививать будут граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщила во вторник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.Гехт напомнила, что регион уже получил 6,4 тысячи доз вакцины, вакцинировано более 5 тысяч человек, во вторник последняя тысяча доз должна быть поставлена жителям области."Что касается вакцинации… До конца февраля по разнарядке Минздрава России 151 тысяча доз вакцины должна поступить в регион. Мы работаем, прежде всего, с группами риска – медики, социальные работники, педагоги, волонтеры, сотрудники МВД", - сказала она журналистам.Кроме того, по ее словам, с сегодняшнего дня участковые терапевты поликлиник начали обзванивать группы риска - лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и старшего пожилого возраста, которые со вторника приглашаются на вакцинацию. Также в вузах начата работа по определению пула желающих вакцинироваться, аналогичная работа проводится с рядом крупных предприятий, добавила Гехт.Гехт напомнила, что вакцинация носит добровольный характер, и пояснила, что сама вакцинировалась в августе, на момент регистрации вакцины. "Я была той, можно сказать, кто испытывал на себе вакцину", - сказала она.По данным пресс-службы минздрава региона, на 12 января подтверждено 39685 случаев заражения COVID-19 (289 новых подтверждений ко вчерашнему дню, в том числе трое школьников). За прошедшие сутки выписаны 387 человек, всего 24888 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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5
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96
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, челябинская область, общество

Челябинская область получит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19

15:14 12.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает до конца февраля получить более 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, помимо медиков, полицейских и педагогов прививать будут граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщила во вторник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
Гехт напомнила, что регион уже получил 6,4 тысячи доз вакцины, вакцинировано более 5 тысяч человек, во вторник последняя тысяча доз должна быть поставлена жителям области.
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"Что касается вакцинации… До конца февраля по разнарядке Минздрава России 151 тысяча доз вакцины должна поступить в регион. Мы работаем, прежде всего, с группами риска – медики, социальные работники, педагоги, волонтеры, сотрудники МВД", - сказала она журналистам.
Кроме того, по ее словам, с сегодняшнего дня участковые терапевты поликлиник начали обзванивать группы риска - лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и старшего пожилого возраста, которые со вторника приглашаются на вакцинацию. Также в вузах начата работа по определению пула желающих вакцинироваться, аналогичная работа проводится с рядом крупных предприятий, добавила Гехт.
Гехт напомнила, что вакцинация носит добровольный характер, и пояснила, что сама вакцинировалась в августе, на момент регистрации вакцины. "Я была той, можно сказать, кто испытывал на себе вакцину", - сказала она.
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По данным пресс-службы минздрава региона, на 12 января подтверждено 39685 случаев заражения COVID-19 (289 новых подтверждений ко вчерашнему дню, в том числе трое школьников). За прошедшие сутки выписаны 387 человек, всего 24888 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
 
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