https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592728099.html

Челябинская область получит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19

Челябинская область получит более 150 тысяч доз вакцины от COVID-19

Челябинская область рассчитывает до конца февраля получить более 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, помимо медиков, полицейских и педагогов... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T15:14

2021-01-12T15:14

2021-01-12T15:14

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вакцинация россиян от covid-19

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Челябинская область рассчитывает до конца февраля получить более 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, помимо медиков, полицейских и педагогов прививать будут граждан старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщила во вторник первый замгубернатора региона Ирина Гехт.Гехт напомнила, что регион уже получил 6,4 тысячи доз вакцины, вакцинировано более 5 тысяч человек, во вторник последняя тысяча доз должна быть поставлена жителям области."Что касается вакцинации… До конца февраля по разнарядке Минздрава России 151 тысяча доз вакцины должна поступить в регион. Мы работаем, прежде всего, с группами риска – медики, социальные работники, педагоги, волонтеры, сотрудники МВД", - сказала она журналистам.Кроме того, по ее словам, с сегодняшнего дня участковые терапевты поликлиник начали обзванивать группы риска - лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и старшего пожилого возраста, которые со вторника приглашаются на вакцинацию. Также в вузах начата работа по определению пула желающих вакцинироваться, аналогичная работа проводится с рядом крупных предприятий, добавила Гехт.Гехт напомнила, что вакцинация носит добровольный характер, и пояснила, что сама вакцинировалась в августе, на момент регистрации вакцины. "Я была той, можно сказать, кто испытывал на себе вакцину", - сказала она.По данным пресс-службы минздрава региона, на 12 января подтверждено 39685 случаев заражения COVID-19 (289 новых подтверждений ко вчерашнему дню, в том числе трое школьников). За прошедшие сутки выписаны 387 человек, всего 24888 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

челябинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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