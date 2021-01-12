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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592723037.html
Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию
Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию
Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:37
2021-01-12T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что поставка вакцины в другие страны будет возможна только на уровне государственных соглашений.В компании подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями других стран и международными организациями, чтобы поставить вакцину "так быстро, как это возможно сделать".Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями&nbsp;Евросоюза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире

Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию

14:37 12.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что поставка вакцины в другие страны будет возможна только на уровне государственных соглашений.
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"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями других стран и международными организациями, чтобы поставить вакцину "так быстро, как это возможно сделать".
Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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