https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592723037.html

Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию

Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию

Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:37

2021-01-12T14:37

2021-01-12T14:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что поставка вакцины в другие страны будет возможна только на уровне государственных соглашений.В компании подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями других стран и международными организациями, чтобы поставить вакцину "так быстро, как это возможно сделать".Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592290780.html

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592633369.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире