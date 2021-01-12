Pfizer назвала условие поставок вакцины от коронавируса в Россию
© REUTERS / Lucy NicholsonФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что поставка вакцины в другие страны будет возможна только на уровне государственных соглашений.
"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", - говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что будут тесно сотрудничать с властями других стран и международными организациями, чтобы поставить вакцину "так быстро, как это возможно сделать".
Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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