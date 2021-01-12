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В Якутии ожидают поступление более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Якутии ожидают поступление более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
Якутия к концу недели ожидает поступления свыше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель председателя регионального правительства Ольга... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:14
2021-01-12T14:14
2021-01-12T14:14
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вакцинация россиян от covid-19
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Якутия к концу недели ожидает поступления свыше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.Она отметила, что поступившая ранее вакцина от коронавируса использована в полном объеме. В понедельник поступила новая партия, которую распределят по Якутску. В республике расширены категории лиц, получающих вакцину. Помимо медработников и сотрудников социальных учреждений, вакцину получат сотрудники транспортных организаций, правоохранительных органов, учителя и госслужащие, контактирующие с населением."К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины, порядка 22 тысяч доз. Вакцину получат и наши промышленные районы – Мирнинский, Алданский и Нерюнгринский", - отметила вице-премьер.По ее словам, за последние сутки в регионе выявлено 123 случая заболевания COVID-19, из них большинство зарегистрировано в районах республики.Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в новогодние праздники в Якутии сократилась на 40%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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