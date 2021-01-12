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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592718532.html
В Якутии ожидают поступление более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Якутии ожидают поступление более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19
Якутия к концу недели ожидает поступления свыше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель председателя регионального правительства Ольга... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:14
2021-01-12T14:14
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
республика саха (якутия)
коронавирусы
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якутск
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Якутия к концу недели ожидает поступления свыше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.Она отметила, что поступившая ранее вакцина от коронавируса использована в полном объеме. В понедельник поступила новая партия, которую распределят по Якутску. В республике расширены категории лиц, получающих вакцину. Помимо медработников и сотрудников социальных учреждений, вакцину получат сотрудники транспортных организаций, правоохранительных органов, учителя и госслужащие, контактирующие с населением."К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины, порядка 22 тысяч доз. Вакцину получат и наши промышленные районы – Мирнинский, Алданский и Нерюнгринский", - отметила вице-премьер.По ее словам, за последние сутки в регионе выявлено 123 случая заболевания COVID-19, из них большинство зарегистрировано в районах республики.Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в новогодние праздники в Якутии сократилась на 40%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), коронавирусы, здоровье - общество, якутск, общество

В Якутии ожидают поступление более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19

14:14 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Якутия к концу недели ожидает поступления свыше 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.
Она отметила, что поступившая ранее вакцина от коронавируса использована в полном объеме. В понедельник поступила новая партия, которую распределят по Якутску. В республике расширены категории лиц, получающих вакцину. Помимо медработников и сотрудников социальных учреждений, вакцину получат сотрудники транспортных организаций, правоохранительных органов, учителя и госслужащие, контактирующие с населением.
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"К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины, порядка 22 тысяч доз. Вакцину получат и наши промышленные районы – Мирнинский, Алданский и Нерюнгринский", - отметила вице-премьер.
По ее словам, за последние сутки в регионе выявлено 123 случая заболевания COVID-19, из них большинство зарегистрировано в районах республики.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в новогодние праздники в Якутии сократилась на 40%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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