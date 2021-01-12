https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592718140.html

Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T14:11

2021-01-12T14:11

2021-01-12T14:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

лаос

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

лаос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лаос, в мире