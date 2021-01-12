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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592718140.html
Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"
Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:11
2021-01-12T14:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
лаос
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лаос, в мире

Россия и Лаос ведут переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

14:11 12.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия и Лаос ведут переговоры о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лаосе.

"Лаос ведет переговоры с Россией, речь идет приобретении в течении года двух миллионов вакцин", - сказали в диппредставительстве.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЛаосВ мире
 
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