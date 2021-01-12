В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила во вторник заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.
Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.
"Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины "Спутник V", сейчас мы ведем переговоры (о поставках - ред.) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca", - сказала Саакян в ходе пресс-конференции.
Она затруднилась ответить на вопрос, какая именно из этих вакцин поступит в страну раньше, заявив, что это связано с логистикой. "Но, в любом случае, переговоры в основном ведутся вокруг этих четырех вакцин", - сказала эксперт.
Она сообщила, что прививки против коронавируса людям, входящим в группу риска, планируется начать в Армении уже в конце января-первой половине февраля. "Мы планируем приобрести вакцины для 10% населения Армении, только для групп риска", - отметила Саакян.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Замгендиректора центра сообщила, что у республики также есть действующее соглашение в рамках Глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).
В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По состоянию на 12 января в стране подтверждены 162 643 случая коронавируса, скончался 2941 человек.
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