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https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592707423.html
В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"
В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"
Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T13:07
2021-01-12T13:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
astrazeneca
ереван
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ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила во вторник заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах."Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины "Спутник V", сейчас мы ведем переговоры (о поставках - ред.) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca", - сказала Саакян в ходе пресс-конференции.Она затруднилась ответить на вопрос, какая именно из этих вакцин поступит в страну раньше, заявив, что это связано с логистикой. "Но, в любом случае, переговоры в основном ведутся вокруг этих четырех вакцин", - сказала эксперт.Она сообщила, что прививки против коронавируса людям, входящим в группу риска, планируется начать в Армении уже в конце января-первой половине февраля. "Мы планируем приобрести вакцины для 10% населения Армении, только для групп риска", - отметила Саакян.Замгендиректора центра сообщила, что у республики также есть действующее соглашение в рамках Глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По состоянию на 12 января в стране подтверждены 162 643 случая коронавируса, скончался 2941 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, astrazeneca , ереван, армения

В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"

13:07 12.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила во вторник заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.
Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах.
"Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины "Спутник V", сейчас мы ведем переговоры (о поставках - ред.) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca", - сказала Саакян в ходе пресс-конференции.
Она затруднилась ответить на вопрос, какая именно из этих вакцин поступит в страну раньше, заявив, что это связано с логистикой. "Но, в любом случае, переговоры в основном ведутся вокруг этих четырех вакцин", - сказала эксперт.
Она сообщила, что прививки против коронавируса людям, входящим в группу риска, планируется начать в Армении уже в конце января-первой половине февраля. "Мы планируем приобрести вакцины для 10% населения Армении, только для групп риска", - отметила Саакян.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Замгендиректора центра сообщила, что у республики также есть действующее соглашение в рамках Глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).
В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По состоянию на 12 января в стране подтверждены 162 643 случая коронавируса, скончался 2941 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕреванАрмения
 
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