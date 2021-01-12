https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592707423.html

В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"

В Армении рассказали о переговорах по вакцине "Спутник V"

Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:07

2021-01-12T13:07

2021-01-12T13:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

astrazeneca

ереван

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ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Армянская сторона ведет переговоры по возможным поставкам в страну четырех видов вакцин против коронавируса, в том числе с российским производителем, сообщила во вторник заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Позднее пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян сообщила, что вакцина будет испытана на добровольцах."Нам в виде помощи было передано небольшое количество вакцины "Спутник V", сейчас мы ведем переговоры (о поставках - ред.) с российским производителем. Ведутся также переговоры по возможным поставкам вакцин Pfizer/BioNtech, компании Moderna, AstraZeneca", - сказала Саакян в ходе пресс-конференции.Она затруднилась ответить на вопрос, какая именно из этих вакцин поступит в страну раньше, заявив, что это связано с логистикой. "Но, в любом случае, переговоры в основном ведутся вокруг этих четырех вакцин", - сказала эксперт.Она сообщила, что прививки против коронавируса людям, входящим в группу риска, планируется начать в Армении уже в конце января-первой половине февраля. "Мы планируем приобрести вакцины для 10% населения Армении, только для групп риска", - отметила Саакян.Замгендиректора центра сообщила, что у республики также есть действующее соглашение в рамках Глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).В рамках борьбы с коронавирусом в стране до 11 июля объявлен карантин. По состоянию на 12 января в стране подтверждены 162 643 случая коронавируса, скончался 2941 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-12T13:07 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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