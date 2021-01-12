https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592706472.html

Россия ведет переговоры с Индонезией о поставках вакцины "Спутник V"

Россия ведет переговоры с Индонезией о поставках вакцины "Спутник V"

Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Джакарте... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:03

2021-01-12T13:03

2021-01-12T13:16

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин."У РФПИ есть партнеры, они с этими партнерами работают. Процесс пока в стадии переговоров, и еще нет понимания по возможным объемам и срокам поставок", - сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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