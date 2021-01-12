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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592683688.html
Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"
Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:57
2021-01-12T10:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
коронавирусы
здоровье - общество
владимир зеленский
киев
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КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба ранее назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины."Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник в ответ на вопрос, использовала бы Украина российскую вакцину от COVID-19, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.Министр также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины - это "признак навязанной гибридной дискуссии". "Окончательных результатов исследований по "Спутнику" нет, и это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, – это фактор пропагандистский", - утверждает Кулеба.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирусы, здоровье - общество, владимир зеленский, киев, украина

Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"

10:57 12.01.2021 (обновлено: 10:59 12.01.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Кулеба ранее назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.
"Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", - заявил Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник в ответ на вопрос, использовала бы Украина российскую вакцину от COVID-19, если бы ее эффективность была доказана и она была бы дешевле.
Министр также считает, что сама дискуссия на Украине о закупке российской вакцины - это "признак навязанной гибридной дискуссии". "Окончательных результатов исследований по "Спутнику" нет, и это медицинский показатель. Но я хочу сказать, что здесь есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский, – это фактор пропагандистский", - утверждает Кулеба.
В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
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