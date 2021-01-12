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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592677264.html
В ЯНАО рассказали о вакцинации жителей "Спутником V"
В ЯНАО рассказали о вакцинации жителей "Спутником V"
Первые 424 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие оба этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), переносят эту... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T10:17
2021-01-12T10:17
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв - РИА Новости. Первые 424 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие оба этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), переносят эту процедуру хорошо, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона."С начала прививочной кампании привились 1100 ямальцев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо", - подчеркнули в пресс-службе.Согласно информации региональных властей, на Ямал поступило чуть более 2,7 тысячи доз отечественной вакцины от COVID-19, при этом в первом квартале 2021 года в округе ждут поставку второй зарегистрированной российской вакцины - "ЭпиВакКорона".В автономном округе отмечается незначительное снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе главы региона.Ранее сообщалось, что в конце декабря в ЯНАО ежедневно фиксировали около 175 случаев заражения коронавирусом, однако в первые дни 2021 года этот показатель начал снижаться. Так, по данным регионального оперштаба, за предыдущие сутки на Ямале выявлено 124 заразившихся.В общей сложности коронавирус в ЯНАО выявили у 33,7 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи из них, скончались 358 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 15 января. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592589762.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, общество

В ЯНАО рассказали о вакцинации жителей "Спутником V"

10:17 12.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв - РИА Новости. Первые 424 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие оба этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), переносят эту процедуру хорошо, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.
"С начала прививочной кампании привились 1100 ямальцев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо", - подчеркнули в пресс-службе.
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:45
В Москве расширили список допущенных до вакцинации от COVID-19
Согласно информации региональных властей, на Ямал поступило чуть более 2,7 тысячи доз отечественной вакцины от COVID-19, при этом в первом квартале 2021 года в округе ждут поставку второй зарегистрированной российской вакцины - "ЭпиВакКорона".
В автономном округе отмечается незначительное снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе главы региона.
Ранее сообщалось, что в конце декабря в ЯНАО ежедневно фиксировали около 175 случаев заражения коронавирусом, однако в первые дни 2021 года этот показатель начал снижаться. Так, по данным регионального оперштаба, за предыдущие сутки на Ямале выявлено 124 заразившихся.
В общей сложности коронавирус в ЯНАО выявили у 33,7 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи из них, скончались 358 пациентов с COVID-19.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 15 января. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалОбщество
 
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