https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592677264.html

В ЯНАО рассказали о вакцинации жителей "Спутником V"

В ЯНАО рассказали о вакцинации жителей "Спутником V"

Первые 424 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие оба этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), переносят эту... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T10:17

2021-01-12T10:17

2021-01-12T10:17

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

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коронавирус в россии

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ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв - РИА Новости. Первые 424 жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, прошедшие оба этапа вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), переносят эту процедуру хорошо, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона."С начала прививочной кампании привились 1100 ямальцев, 424 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо", - подчеркнули в пресс-службе.Согласно информации региональных властей, на Ямал поступило чуть более 2,7 тысячи доз отечественной вакцины от COVID-19, при этом в первом квартале 2021 года в округе ждут поставку второй зарегистрированной российской вакцины - "ЭпиВакКорона".В автономном округе отмечается незначительное снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавили в пресс-службе главы региона.Ранее сообщалось, что в конце декабря в ЯНАО ежедневно фиксировали около 175 случаев заражения коронавирусом, однако в первые дни 2021 года этот показатель начал снижаться. Так, по данным регионального оперштаба, за предыдущие сутки на Ямале выявлено 124 заразившихся.В общей сложности коронавирус в ЯНАО выявили у 33,7 тысячи человек, выздоровели 27,2 тысячи из них, скончались 358 пациентов с COVID-19.Режим повышенной готовности из-за коронавируса на Ямале ранее продлили до 15 января. В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции в общественных местах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/vaktsinatsiya-1592589762.html

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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