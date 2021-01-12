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Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
Правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:19
2021-01-12T05:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
аргентина
мексика
в мире
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МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.По словам чиновника, в ходе визита в Аргентину мексиканская сторона смогла ознакомиться с недостающей информацией о безопасности и эффективности вакцины, а обеспокоенность со стороны ряда медицинских сообществ, вызванная недостатком информации, поступающей из прямых официальных контактов, предварительно разрешена.Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, мексика, в мире

Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"

05:19 12.01.2021 (обновлено: 05:36 12.01.2021)
 
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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.
"Мы провели встречу с российскими официальными лицами, как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине, и достигли некоторых предварительных соглашений, которые потенциально дадут мексиканскому правительству возможность получать вакцины (произведенные - ред.) по патенту от российского института Гамалеи. Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек, поскольку схема вакцинации "Спутник V" предусматривает использование двух доз этого биологического продукта", - заявил заместитель министра в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.
По словам чиновника, в ходе визита в Аргентину мексиканская сторона смогла ознакомиться с недостающей информацией о безопасности и эффективности вакцины, а обеспокоенность со стороны ряда медицинских сообществ, вызванная недостатком информации, поступающей из прямых официальных контактов, предварительно разрешена.
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАргентинаМексикаВ мире
 
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