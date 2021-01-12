https://ria.ru/20210112/vaktsina-1592662381.html

Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T05:19

2021-01-12T05:19

2021-01-12T05:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

аргентина

мексика

в мире

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МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.По словам чиновника, в ходе визита в Аргентину мексиканская сторона смогла ознакомиться с недостающей информацией о безопасности и эффективности вакцины, а обеспокоенность со стороны ряда медицинских сообществ, вызванная недостатком информации, поступающей из прямых официальных контактов, предварительно разрешена.Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале следующего года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

аргентина

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, аргентина, мексика, в мире