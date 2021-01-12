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В Узбекистане беременная женщина пыталась продать нерожденного ребенка
В Узбекистане беременная женщина пыталась продать нерожденного ребенка
Сотрудники полиции в Бухарской области Узбекистана задержали беременную женщину при попытке продать своего еще нерожденного ребенка за 5 тысяч долларов,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:19
2021-01-12T11:19
2021-01-12T11:19
бухарская область
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Бухарской области Узбекистана задержали беременную женщину при попытке продать своего еще нерожденного ребенка за 5 тысяч долларов, сообщает во вторник пресс-служба Следственного департамента при МВД страны.По данным пресс-службы, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что жительница Бухарской области, находящаяся на четвертом месяце беременности, пытается продать нерожденного ребенка за 50 миллионов сумов (около 5 тысяч долларов).По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, не достигшими 18 лет", ведется предварительное следствие, добавили в департаменте. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.
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бухарская область, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Бухарской области Узбекистана
задержали беременную женщину при попытке продать своего еще нерожденного ребенка за 5 тысяч долларов, сообщает во вторник пресс-служба Следственного департамента при МВД страны.
По данным пресс-службы, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что жительница Бухарской области, находящаяся на четвертом месяце беременности, пытается продать нерожденного ребенка за 50 миллионов сумов (около 5 тысяч долларов).
"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Бухарской области, гражданка была задержана при получении аванса за предлагаемого ребенка - 20 миллионов сумов (около 2 тысяч долларов) и 500 долларов", - говорится в сообщении на сайте департамента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, не достигшими 18 лет", ведется предварительное следствие, добавили в департаменте. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.