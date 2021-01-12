https://ria.ru/20210112/uzbekistan-1592688780.html

В Узбекистане беременная женщина пыталась продать нерожденного ребенка

В Узбекистане беременная женщина пыталась продать нерожденного ребенка

Сотрудники полиции в Бухарской области Узбекистана задержали беременную женщину при попытке продать своего еще нерожденного ребенка за 5 тысяч долларов,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:19

2021-01-12T11:19

2021-01-12T11:19

бухарская область

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции в Бухарской области Узбекистана задержали беременную женщину при попытке продать своего еще нерожденного ребенка за 5 тысяч долларов, сообщает во вторник пресс-служба Следственного департамента при МВД страны.По данным пресс-службы, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что жительница Бухарской области, находящаяся на четвертом месяце беременности, пытается продать нерожденного ребенка за 50 миллионов сумов (около 5 тысяч долларов).По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, не достигшими 18 лет", ведется предварительное следствие, добавили в департаменте. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет.

https://ria.ru/20201027/mladenets-1581710618.html

бухарская область

узбекистан

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бухарская область, узбекистан, в мире