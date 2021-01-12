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https://ria.ru/20210112/ukraina-1592790773.html
На Украине заявили о "тарифном геноциде"
На Украине заявили о "тарифном геноциде"
Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство жителей страны на снижения уровня жизни, это "тарифный геноцид", заявили во вторник в... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T22:18
2021-01-12T22:29
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий бойко
алексей миллер
дмитрий медведев
газпром
верховная рада украины
полтавская область
харьковская область
киев
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство жителей страны на снижения уровня жизни, это "тарифный геноцид", заявили во вторник в пресс-службе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов на газ. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области."Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства", - говорится в заявлении на сайте партии.По заявлению пресс-службы, внесенные политислой на рассмотрение Верховной рады механизмы снижения тарифов были проигнорированы. В частности, оппозиция предлагала отмену ренты и НДС на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения. А также использовать новый формульный расчет стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи, списать задолженности за услуги ЖКХ для незащищенных слоев населения и перейти на прямые поставки газа из РФ."Мы требуем принятия предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших украинских граждан, и призываем украинцев своими действиями принудить украинскую власть прекратить тарифный геноцид против собственного народа", - отметили в партии.Ранее "Оппозиционная платформа" неоднократно предлагала официальному Киеву реальный механизм снижения тарифов для населения - прямые поставки российского газа на Украину. Более того, председатель политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель Юрий Бойко в марте 2019 года были на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%. Однако Киев не предпринимает никаких действий, чтобы утвердить этот механизм.
https://ria.ru/20210106/gaz-1592114598.html
https://ria.ru/20210112/defolt-1592763707.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, алексей миллер, дмитрий медведев, газпром, верховная рада украины, полтавская область, харьковская область, киев

На Украине заявили о "тарифном геноциде"

22:18 12.01.2021 (обновлено: 22:29 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство жителей страны на снижения уровня жизни, это "тарифный геноцид", заявили во вторник в пресс-службе украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
С 1 января на Украине подорожал газ, а 28 декабря 2020 года кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже несколько дней идут протестные акции из-за повышения тарифов на газ. В частности, в Полтавской области около 200 протестующих ранее перекрыли автодорогу Борисполь-Мариуполь, образовалась пробка. Кроме того, около 300 человек перекрывали трассу Киев-Харьков. Десятого января аналогичные акции прошли в 14 районах Харьковской области.
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"Газпром" снизил транзит газа через Украину
"Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства", - говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению пресс-службы, внесенные политислой на рассмотрение Верховной рады механизмы снижения тарифов были проигнорированы. В частности, оппозиция предлагала отмену ренты и НДС на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения. А также использовать новый формульный расчет стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи, списать задолженности за услуги ЖКХ для незащищенных слоев населения и перейти на прямые поставки газа из РФ.
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"Мы требуем принятия предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших украинских граждан, и призываем украинцев своими действиями принудить украинскую власть прекратить тарифный геноцид против собственного народа", - отметили в партии.
Ранее "Оппозиционная платформа" неоднократно предлагала официальному Киеву реальный механизм снижения тарифов для населения - прямые поставки российского газа на Украину. Более того, председатель политсовета партии Виктор Медведчук и сопредседатель Юрий Бойко в марте 2019 года были на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%. Однако Киев не предпринимает никаких действий, чтобы утвердить этот механизм.
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Оппозиционная платформа - За жизньЮрий БойкоАлексей МиллерДмитрий МедведевГазпромВерховная Рада УкраиныПолтавская областьХарьковская областьКиев
 
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