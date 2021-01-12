Москалькова попросила омбудсмена Украины о помощи по делу россиянина
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит украинского омбудсмена Людмилу Денисову помочь в объективном расследовании дела россиянина, задержанного в 2019 году на Украине, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемая Людмила Леонтьевна! Ранее я обращалась в ваш адрес о предоставлении информации в отношении гражданина РФ Озерова Ф.А., задержанного в октябре в 2019 году на территории Украины. Согласно вашим ответам, установить местонахождение не представилось возможным из-за отсутствия необходимых сведений о его личности... прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в рамках вашего мандата в объективном расследовании дела Ф.А. Озерова, а также принять меры по обеспечению гражданину РФ надлежащих условий содержания в пенитенциарной учреждении Украины", - говорится в обращении.
По данным Москальковой, мужчина родился в Севастополе в 1996 году и, как заявляет мать гражданина РФ, ее сын содержится в ГУ "Холодногорская исправительная колония 18". Уточняется, что правоохранительные органы Украины его незаконно задержали и применяют меры физического и психологического воздействия.
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