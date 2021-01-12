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Business Insider рассказал об угрозе авианосцам ВМС США со стороны России
Business Insider рассказал об угрозе авианосцам ВМС США со стороны России
Новые российские и китайские ракеты могут представлять "реальную угрозу" для американских авианосцев, об этом пишет Business Insider. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T04:51
2021-01-12T04:51
россия
циркон
военно-морские силы сша
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Новые российские и китайские ракеты могут представлять "реальную угрозу" для американских авианосцев, об этом пишет Business Insider.В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, напоминает автор."Испытания - лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию", - пишет он.Как отмечает в статье, с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование американских авианосцев казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта "порядок" постепенно стал оспариваться.Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным."Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства", - заключает автор.
https://ria.ru/20201127/tsirkon-1586653552.html
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китай
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россия, циркон, военно-морские силы сша, китай, сша, в мире

Business Insider рассказал об угрозе авианосцам ВМС США со стороны России

04:51 12.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Новые российские и китайские ракеты могут представлять "реальную угрозу" для американских авианосцев, об этом пишет Business Insider.
В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, напоминает автор.
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"Испытания - лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию", - пишет он.
Как отмечает в статье, с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование американских авианосцев казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта "порядок" постепенно стал оспариваться.
Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным.
"Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства", - заключает автор.
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