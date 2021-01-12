https://ria.ru/20210112/udalenka-1592743936.html

Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку

Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку

Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:48

2021-01-12T16:48

2021-01-12T16:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат обучения по заявлению родителей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники", - говорится в сообщении.Кроме этого, в заявлении необходимо указать период, когда ребенок будет находиться дома, отметили в ведомстве. Бумажный вариант заявления можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал."Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через Школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома", - подчеркнули там.При этом школы региона продолжают работать в очном режиме и готовы принять всех желающих.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://sn.ria.ru/20201221/distantsionka-1590172128.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/slovar-1587681583.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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