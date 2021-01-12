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https://ria.ru/20210112/udalenka-1592743936.html
Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку
Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку
Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:48
2021-01-12T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат обучения по заявлению родителей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники", - говорится в сообщении.Кроме этого, в заявлении необходимо указать период, когда ребенок будет находиться дома, отметили в ведомстве. Бумажный вариант заявления можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал."Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через Школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома", - подчеркнули там.При этом школы региона продолжают работать в очном режиме и готовы принять всех желающих.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://sn.ria.ru/20201221/distantsionka-1590172128.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку

16:48 12.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШкольник во время онлайн занятий у себя дома
Школьник во время онлайн занятий у себя дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат обучения по заявлению родителей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
"Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, в заявлении необходимо указать период, когда ребенок будет находиться дома, отметили в ведомстве. Бумажный вариант заявления можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал.
"Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через Школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома", - подчеркнули там.
При этом школы региона продолжают работать в очном режиме и готовы принять всех желающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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