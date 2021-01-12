https://ria.ru/20210112/udalenka-1592743936.html
Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку
Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удаленку
Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:48
2021-01-12T16:48
2021-01-12T16:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_0:136:2990:1817_1920x0_80_0_0_ce9150be606ca69538f03c5cfb9ace9a.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Школьники Московской области в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат обучения по заявлению родителей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования."Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники", - говорится в сообщении.Кроме этого, в заявлении необходимо указать период, когда ребенок будет находиться дома, отметили в ведомстве. Бумажный вариант заявления можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал."Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через Школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома", - подчеркнули там.При этом школы региона продолжают работать в очном режиме и готовы принять всех желающих.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://sn.ria.ru/20201221/distantsionka-1590172128.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/slovar-1587681583.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398676_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_56e3e3438cab4955c722d83a99761d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Школьники Московской области
в случае острой необходимости, например, если с ними проживают пожилые родственники, могут временно перейти на дистанционный формат обучения по заявлению родителей, сообщили в пресс-службе регионального минобразования.
"Родителям нужно сказать о своем желании классному руководителю. Важно, чтобы дети освоили учебную программу, поэтому к такой форме обучения стоит прибегать в случае крайней необходимости. Нужно написать заявление на имя директора. В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребенком проживают пожилые родственники", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в заявлении необходимо указать период, когда ребенок будет находиться дома, отметили в ведомстве. Бумажный вариант заявления можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал.
"Ребенок будет получать домашнее задание и оценки через Школьный портал. По просьбе родителей школа может организовать онлайн-консультации для детей, оставшихся дома", - подчеркнули там.
При этом школы региона продолжают работать в очном режиме и готовы принять всех желающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.